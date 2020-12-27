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嘉義縣回收5324公噸資源回收　效益超過2000萬

▲▼ 垃圾變黃金！嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣53處村里資源回收站及個體業者109年度資收物共回收5324公噸，回收率達59.26％，效益超過2395萬元，全國第四高；日前辦理村里資收站成果發表暨個體業歲末回嘉活動，邀請村里資收站代表及資收個體業者一同分享豐碩的執行成果，縣長翁章梁也親臨現場肯定並勉勵鄉親身體力行隨手做環保。

翁章梁表示，村里資源回收站及資收個體業者，是回收體系重要一環，透過「資源回嘉福利小站」的定期兌換活動，帶動村里居民對資源回收工作的重視，並在各站自行回收、變賣、回饋的運作下，將垃圾變黃金，落實「取之在地，用於在地」的理念。

翁章梁指出，環保署推動資收大軍及資收關懷計畫，補助620萬元回饋縣內資源回收個體業者，提供每個月穩定收入、提高指定回收物補助金，各鄉鎮市清潔隊執行到府回收服務，使個體業者少走路、多收入，讓大家感受到溫暖。

▲▼ 垃圾變黃金！嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 垃圾變黃金！嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了讓社會大眾共同推動資源回收工作，環保局媒合8家機關團體，捐助民生物資（在地米、牛奶、沙拉油、肥皂、牙膏、洗衣粉、洗碗精等）及工具（工作手套、鐵夾、反光背心等），給予資收個體業者，使他們能更安心投入資收工作，特別感謝捐助單位為環境盡一份社會責任及心力。

今年績優獎及特別獎的嘉福利小站，包含水上鄉忠和村、水上鄉中庄村、番路鄉下坑村、鹿草鄉碧潭村、大林鎮明華里、大埔鄉茄苳村、義竹鄉東榮村、布袋鎮江山里、六腳鄉塗師村等9站績優及義竹鄉平溪村站獲特別獎。

▲▼ 垃圾變黃金！嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 垃圾變黃金！嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局表示，推動資源回收不僅讓資源永續循環，同時提高村里生活環境品質，避免垃圾亂丟造成髒亂，減輕焚化廠垃圾處理負擔，可見資源回收工作意義非凡，呼籲民眾應做好垃圾分類、資源回收工作，讓第一線個體業者及清潔隊減輕後端分類人力負擔，使資源有效再利用，資源回收嘉福利，再創嘉義新環境。

▲▼ 垃圾變黃金！嘉義縣資源回收效益超過2千萬 歲末回嘉感恩活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

捐助單位名單如下，谷毅汽機車回收有限公司、上貿環保工程有限公司、佑嘉汽車有限公司、光建工業有限公司、以成科技股份有限公司、明吉崧企業有限公司、啟榮五金行、尚清環保行。

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