「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名27歲江姓男子和25歲妻子扶養5名小孩，希望賣嬰兒車籌醫藥費，如今獲得不少善心人士幫忙。有人特地前往探視，提出三點希望替這對夫妻反駁，「他們也沒打算再生了，只想把現在的孩子顧好。」不過，有網友發現，這對夫妻早在5年前就因沒錢買奶粉上過新聞，「他們說生最後一個時還算好過？？但5年前已經要借錢買奶粉了，這樣算好過？」

▲江男今年僅27歲就養育了5名孩子。（圖／台中行善團提供）

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一名男網友今天（29日）在「爆廢公社公開版」臉書社團發文說，他在周一晚間有去找過他們一家人，聊過天、講過話了，因此要為他們講一些事情：

第一：有人謠傳夫妻倆拿著iPhone 8，但我過去之後看到的，是一對夫妻兩個人用著6、7年前的老舊智慧型手機，螢幕破裂，連觸控都不太好的手機。他們有澄清，Phone 8是他們的朋友請他幫忙販售，並不是他們自己使用。事主朋友表示，如可以幫忙販賣，可以給事主一個感謝的紅包。

第二：改車這件事情，是因為男方公司有人用10000賣給男方一台改裝摩托車，是賣的時候就改好了，而不是買來之後改的。

第三：他們並沒有像報導說的住十坪大的房子，他們住的地方都超過十坪了，哪裡來的十坪大小的房子。

▼江妻生了五名小孩。（圖／記者白珈陽攝）

原PO表示，「我打出這篇，是希望大家看到真相，而不是看到媒體新聞之後，亂帶風向，這種生活不是他們自己願意的。事主爸爸也說，他們之前並不是這麼難過，而是比較好過的，但由於家庭的一些變故才變成這樣的。」

原PO說，這家人也表示，民眾如果用現金捐款，他們不會收，一點小小的物資能讓他們過日子就好；事主爸爸指出，他已經有工作了，只是在9月因被一位酒駕的計程車撞壞摩托車，他們才失去了賴以為生的交通工具。

原PO寫道，如果有家庭代工的也麻煩跟他聯絡一下，事主媽媽在家裡顧小孩，要做家庭代工貼補家用。對此，有網友留言，「有個問題...沒錢為什麼還要生」；原PO回，「最小的出生之前，他們生活還算好過。」

▲▼爸爸吃發黑剩菜過活，家中冰箱只有兩樣物品。（圖／東森新聞）

還有人直言，「我只希望這位先生境況改善前，不要再生孩子了！」原PO回，「他們也沒打算再生了，只想把現在的孩子顧好。」

但有人發現，早在2015年3月，當時22歲的江男就曾因沒錢買奶粉，而求助警方，他和妻子育有一名2歲小孩和一名4個月嬰兒，此事還上過新聞。如今5年過去，他們從「兩寶」變成「五寶」爸媽。有網友質疑，「他們說生最後一個時還算好過？？但5年前已經要借錢買奶粉了，這樣算好過？？這說詞好多破綻啊。」

原PO則回應，「他們5年之前的新聞，他們也有跟我說了，也能提出證據給我，那時候他們住在四坪大的空間而已，但小孩子是他親哥哥的，親哥哥沒有工作，整個家庭重擔扛在事主爸爸身上。」

▼江家環境堆滿雜物。（圖／東森新聞）

▼爸爸捧著善心人士送的物資。（圖／東森新聞）

江男最大的孩子年僅6歲、最小的則是6個月，他原本從事防水、防漏工程工作養家；不過，因工作不穩定，加上前幾個月發生車禍，代步工具壞掉沒錢修理，無法工作的情況下，生活更加困頓，最後無奈才會在臉書賣嬰兒推車，希望能籌到錢讓大女兒看病。

江男此舉起初被誤會是詐騙，遭到網友圍剿罵翻。但在社會局介入後證實，這一家是長期受關注的家庭，因曾將幼兒單獨放在家裡，而由社工介入幫助，平常領有育兒津貼約1萬500元；考量到爸爸工作不穩定嚴重影響生活，後續將協助申請急難救助，另月底會發給案家7000元家扶扶助金，未來再視該案的家庭狀況評估是否持續發放。

而臉書社團「我是太平人」有一名自稱提供江男工作的網友說，「爸爸已經同意1月1號到我公司上晚班」、「交通工具的問題，我也提供他一輛公司的機車，讓他可以上下班」、「授人以魚不如授人以漁，請各位給予祝福，也希望他能振作，改變現況。」