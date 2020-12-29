「最狂釘子戶」沒13億拒遷！建商怒了直接蓋　18年後結局曝光

▲舊屋卡在新社區中顯得非常尷尬。（圖／翻攝自中新網）

記者趙蔡州／綜合報導

許多城市進行都市更新時，最怕的就是遇到「釘子戶」，大陸廣東省深圳有一名屋主就仗著地理位置優勢，在多數居民都同意配合搬遷、建商開出1000萬人民幣（約4300萬新台幣）補償金的情況下，依舊不肯答應搬走，如今18年過去了，屋主下場也相當悲劇。

根據大陸《中國新聞網》報導，大陸建商2002年計劃在深圳羅湖區進行舊房翻新，考量後願意給每戶100萬人民幣（約430萬新台幣）的拆遷補償金，不過其中一戶遲遲不肯答應。

建商起初為加速工程進度，大方開出10倍共1000萬人民幣（約4300萬新台幣）作為補償，不料該「釘子戶」仍不同意，甚至開口索討3億人民幣（約12.9億新台幣）拆遷費。建商認為屋主根本沒誠意協商，雙方因此談判破裂。

▲「釘子戶」獅子大開口讓建商怒了。（圖／翻攝自中新網）

建商事後決定繞過「釘子戶」，為此還特別重擬設計圖，讓新房子將舊屋包圍在中間。如今18年過去了，釘子戶不僅沒有拿到錢，房屋也因為老舊失修，外觀顯得發黑破舊，卡在新社區中顯得相當尷尬。

據悉，「釘子戶」屋主後來決定搬家，將舊屋對外租給別人，若他沒有拒絕建商提議，1000萬在當年是很巨額的補償，換算現代的消費力，至少價值1.5億人民幣（約6.5億新台幣）。