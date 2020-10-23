彰化137線最牛釘子戶走入歷史　另類「分隔島」矗立12年今拆除

▲彰化縣府今天舉行山腳路拓寬工程動土。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市山腳路林厝派出所路口，12年前道路拓寬時有1戶拒搬遷，被稱為最牛釘子戶，形成另類「分隔島」，因而衍生許多車禍事故，8月初企業捐助645萬元，終於順利實施拆除工程，縣府再斥資700萬元進行道路改善，今(23)日由縣長王惠美、員林市長游振雄等人共同主持動土典禮，預定明年1月完工。

▲釘子戶拆除後整條路變得寬敞。

王惠美說，員林山腳路二段於民國97年由交通部公路總局補助2500萬元進行截彎取直拓寬工程用地取得，但因部分道路土地位於新、舊道路交接處而未予徵收，使得道路需繞道而行，歷年來雖有許多人奔走幫忙，仍未見改善。

▲員林市公所拆釘子戶。（圖／ETtoday資料照）

王惠美接著表示，在她上任後，員林市長游振雄曾擔任過多屆縣議員知道地方的需求，在就任市長後，拜訪員林出生的麗明營造董事長吳春山、副董事長林立浩請益，獲吳董事長慷慨解囊捐贈約645萬元用地補償費，也感謝因為道路用地而被土地徵收私財產的民眾配合，以及地方議員、市公所、市代表會等各級民意代表與地方仕紳等意見溝通協調與協助。

▲員林市公所拆釘子戶。（圖／ETtoday資料照）

工務處指出，「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」，改善道路長度約159公尺，北起山腳路二段55號前、南至林厝派出所前，道路寬度15~25公尺(漸變)，路面及標線改善面積約2,605.76平方公尺，新建側溝126.7公尺，路口號誌改善6處及新設路燈1處，工期約90日曆天。

▲彰化縣府今天舉行山腳路拓寬工程動土。

王惠美強調，縣府所做的建設是最接地氣的，會整合大家的意見做出最好的方案與建設，山腳路是八卦山的重要區域，未來如何發展山腳路及員林地區的觀光景點都非常重要，所以，希望於3月內將道路改善工程如期如質的完工，本次除了路口改善，也一併新建側溝約127公尺一併解決排水問題，一起為彰化的經濟努力打拚。

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