小奶貓躺雙黃線！桃園25歲警「冒雨援助」感動千人　網讚好暖心

▲桃園市警局蘆竹分局南竹派出所員警吳其峰 。（圖／但翻攝自臉書／蘆竹分局）

記者蔡儀潔／綜合報導

有民眾近日在網路分享暖心事，桃園市警局蘆竹分局南竹派出所員警吳其峰，結束勤務返回派出所時，冒著大雨下車救貓，並將其移置路旁的舉動。網友看後表示感動，「蘆竹的波麗士大人真的很暖心。」

一名網友在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」發文表示，11日下午在蘆竹區油管路上，見到一名員警冒雨下車將躺在馬路上的小貓咪帶到路邊。

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貼文發出後吸金上千人按讚，網友紛紛留言讚「台灣最美的風景」、「蘆竹的波麗士大人真的很暖心」、「波麗士大人太棒了」。

▼網友貼文 。（圖／但翻攝自臉書）

對此，蘆竹分局表示，據了解這名員警是25歲的吳其峰，目前分發在南竹派出所執勤，107年特考班畢業的他從警年資只有11個月。

吳其峰則回應道，當時正好完成取締砂石車勤務結束返回派出所，在行經蘆竹區油管路時，發現一隻疑似出生不久的白色小貓在馬路中的雙黃線上，疑似受到驚嚇一動也不敢動險象環生。

吳其峰指出，平常就喜歡小動物的他擔心貓咪遭往來車輛撞傷釀生車禍，因此頂著大雨，下車將小貓咪抱到路旁安全處所安置，他認為這只是舉手之勞，相信有愛心的人都會這麼做。