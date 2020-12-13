滿滿人潮真的像出國！　「奇美聖誕週末」濃濃歐美風處處驚喜熱鬧好玩

▲奇美博物館「聖誕週末」12月12日起，連續兩個週末展開，吸引眾多民眾到場參與，感受到溫暖與愛的力量。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館「聖誕週末」12月12日起，連續兩個週末展開，許多民眾12日一到現場就迫不及待排隊兌換免費贈送的聖誕防疫口罩，並直呼：「口罩好漂亮！」，而豐富的展演也讓人目不睱給，特別是「希望小提琴」限定展、「台灣第一代管風琴」公開演奏等，皆令民眾感受到溫暖與愛的力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，熱鬧歡愉的「聖誕大舞會」在聖誕老公公的帶領下，於館內外輪番登場，搭配博物館西洋古典風景，以及幸福聖誕樹、聖誕市集、戶外聖誕電影等多元活動，令遊客恍若置身歐美國度一般，體驗一個最道地、溫馨的西方佳節。

「2020奇美聖誕週末」12日登場，為落實防疫，每位參與者無論大人小孩，一律贈送獨家聖誕防疫口罩。口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」的摺紙線條與幾何元素，不僅保護遊客安全又極富聖誕氣息，許多民眾領到口罩後既開心又珍惜，紛紛表示：「真的好喜歡！」，整個園區也因為大家戴了聖誕口罩而更添佳節氛圍。

▲搭配博物館西洋古典風景，以及幸福聖誕樹、聖誕市集、希望小提琴、台灣第一代管風琴演奏、戶外聖誕電影等多元活動，令人恍若置身歐美國度，體驗道地、溫馨的西方佳節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於館方將於週六與週日發送不同款式，已有遊客透露13日會再來，就是要把兩款花色不同的口罩集好集滿。博物館原初為了防疫而準備的口罩，已然成為活動詢問度最高且最實用的聖誕小禮。

因應疫情，奇美聖誕週末本次以「聖誕老公公來了」為主題，傳遞希望的力量，所有展演活動都與「希望」緊緊相扣。其中「希望小提琴」主題限定展吸引人群駐足欣賞，展出的三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的提琴，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。配合展覽同步推出希望主題的弦樂四重奏，透過提琴展示與現場樂音，讓觀者更能感受在絕望底下生出的希望與勇氣，令人動容。

備受矚目的「台灣第一代管風琴演奏」亦是一大亮點。擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」於1964年由美國海軍運送來臺，為最早來台的兩座管風琴之一，原安置於台南神學院，後由奇美修復保存。此次首度於博物館公開演奏，聚集了不少人潮現場聆賞。該節目原為活動首日的特別企劃，為回應民眾期待，館方決定加場演出，4天活動皆可感受其莊嚴神聖的昔日風華。展演節目除了上述充滿歷史意義的懷舊抒情類型，亦有新穎流行、動感十足的內容，例如活潑的Swing聖誕舞蹈、最潮的街舞派對等，男女老少皆可分齡分層選擇喜好的節目體驗。

去年讓群眾難以忘懷的「聖誕大舞會」，今年同樣熱絡，聖誕老公公帶領民眾在經典復古的曲風中翩然起舞。許多年輕男女打扮屬於自己的聖誕造型大秀青春風采；親子客群也大手拉小手跟著節奏擺動身體，更有銀髮族跳到忘我，自在享受一夜美好。

晚間的廣場大舞會結束後，緊接而起的是聖誕燈光秀，一束束光線投射在聖誕樹及人群身上，映襯著博物館西洋建築外觀，所有人彷彿穿越時空置身異國，聖誕氣氛洋溢。

首度登場的「戶外聖誕電影」引來大小朋友闔家觀賞，大家坐臥在草地上一邊野餐一邊享受經典好劇，12日放映的是孩子最愛的《冰雪奇緣1》與夢幻浪漫喜劇《去年聖誕節》，現場歡樂輕鬆。明起活動期間將陸續放映《鬼精靈》、《西雅圖夜未眠》、《冰雪奇緣2》、《小鬼當家2紐約迷途記》、《巧克力冒險工廠》、《聖誕快樂又瘋狂》等。

好評不斷的聖誕市集今年更添特色，館方邀集許多台南在地知名店家共襄盛舉，例如大名鼎鼎的「阿霞飯店」首度加入市集行列，帶來聖誕造型的白糖粿和米糕；台南知名酒吧「萬昌起義」推出應景熱紅酒，還有知名私房料理「漫燉有愛」、文青烘焙「漢子勾嬌嬌」、美味小點「瓜瓜園」等，另有豐富的異國料理如荷蘭煎餅、法式可麗餅、吉拿棒、義大利麵、美式漢堡等，令饕客們食指大動。

此外，現場還有許多互動體驗活動，包括許願樹、旋轉木馬、聖誕立體卡片DIY等。活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀。奇美博物館「聖誕週末」將於12月13日（日）、12月19日（六）、12月20日（日）持續展開，活動時間為下午2時至晚上10時，凡入園即需購票，預售票250元，於ibon售票系統販售；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。詳情請洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org。

不到萬元買旗艦機