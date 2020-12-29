「檢疫7+7變嚴」機組員狂怨　莊人祥曝「一個月觀察期」：可改5天

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

因長榮航空染疫紐籍機師（案765）事件，中央流行疫情指揮中心也將國籍航空機組員居家檢疫時間拉長為7天，必須集中管理且檢疫期滿採檢，之後8-14天自主健康管理期間，連大眾運輸都不能搭乘。今有機師集體抗議，認爲就是在坐牢。對此，發言人莊人祥表示，不是永遠都這樣，會觀察一個月，看航空公司一切外站管裡都有落實，就會改為5天。

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▲機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

指揮中心新措施發布後，不少機組員相當沮喪，哀號純粹「被當成上班工具」，生活會有如「坐牢」，更陸續換上坐牢的頭貼以示抗議。也有機師透露，在這樣高壓管制下，會逼迫組員選擇要生活還是工作，不排除明年會有一波留職停薪、育嬰假等請假潮，恐惡化航班運行。

對此，莊人祥表示，大家都知道為什麼會加嚴，事實上就是航空公司外站管控措施做得不太到位，除了國內延長居家檢疫，國外也會請航空公司落實外站管理，例如有專門的人監控有無偷跑等。

莊人祥也接著強調，不是說規定了以後，就永遠這樣，目前延長7天是用中低風險管理模式，會看他們一切外站管理上軌道後，如果未來都落實了，觀察一個月後，就可以調整為低風險模式，變成5天，現在就是希望可以把缺失補起來，之後一切上軌道，再做一個機組員可以長久進行的模式。

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