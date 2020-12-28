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她們都叫「彩虹」！慈濟2同名環保志工：好好疼惜地球

▲台東慈濟歲末祝福感恩會，兩位名字都是「彩虹」的環保志工上台分享做環保的喜樂。（圖／慈濟基金會提供，下同）

台東慈濟歲末祝福感恩會，兩位名字都是「彩虹」的環保志工上台分享做環保的喜樂。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

林彩虹、陳彩虹，兩位在孩童時都過著辛苦的生活，前者曾被社福團體幫助，後者一生在東部做墾山的工作，兩位走過胼手胝足的歲月，現在的她們用長滿繭的雙手做環保、做公益幫助艱苦的人。

台東慈濟2020年歲末祝福感恩會在12月26日於慈濟台東分會舉辦，下午場由兩位名字都是「彩虹」的環保志工上台分享。

位於東部的台東縣太麻里鄉，迎接每日第一道曙光，林彩虹每天4、5點就到慈濟太麻里曙光環保站整理回收物，流利順暢的節奏，讓其他環保志工笑稱「她的速度像普悠瑪，我們是慢車」。林彩虹之所以這麼急著整理回收物，一來是因為50多歲的她是這個環保站年紀最輕的環保志工，她知道其他80、90歲的環保志工一定要整理完才會回家，捨不得他們太累，因此總是把握時間熟練地分類，這樣才能趕在早上7點前開店門。

▲台東慈濟歲末祝福感恩會，兩位名字都是「彩虹」的環保志工上台分享做環保的喜樂。（圖／慈濟基金會提供，下同）

林彩虹（左）、陳彩虹（右）兩位在孩童時都過著辛苦的生活。

林彩虹婚後跟著先生學做修理汽車，夫妻倆經營修車廠，因為一早送菜、送貨的車就會上路，林彩虹經常還沒開店就接到貨車司機來電拜託修車，她也把這份工作當成服務業在做。

林彩虹3歲時，父親就往生，母親茹苦含辛養大4個小孩。林彩虹自述在最苦的時候，母親曾想帶他們走上絕路，後來獲得家扶中心幫助，小學只有買過兩次球鞋，鞋破了就縫縫補補，等到領到錢才能買新鞋，同學異樣眼神她也不在意。林彩虹：「我們不會埋怨沒有錢，我會想說等我可以賺錢，我也要幫助別人。」

林彩虹特別能感受艱苦人的苦，她經常到個案家探望，用自己的故事鼓勵案家小孩：不要自卑、要堅強。林彩虹表示，物質上的幫助只是一點點，心理上的鼓勵更重要，鼓勵他們長大後有能力也能幫助別人。

陳彩虹住在台東市，現年80多歲，雖然腳因60多歲時出車禍而行動不便，但她堅持每天騎著電動代步車載環保回收物，鄰居都很讚嘆她的毅力。

▲台東慈濟歲末祝福感恩會，兩位名字都是「彩虹」的環保志工上台分享做環保的喜樂。（圖／慈濟基金會提供，下同）

林彩虹每天凌晨4、5點就到曙光環保站整理回收物。

陳彩虹14歲就四處做工，因父親做生意失敗，全家從西部搬到東部做開墾工作，19歲結婚後，先生也跟著一起幫忙，養大弟弟妹妹。陳彩虹說，過去墾山後，就開始把土鋤鬆，接著種農作物、蓖麻、棉花等，再擔起作物、穿越山林走到平地、變賣維生。

陳彩虹表示，自己沒有什麼資金可以助人，「我用我的力氣、精神，一直去撿回收物做環保，用這種方式助人。」

林彩虹與陳彩虹12月26日一起上台呼籲大家一起做環保。林彩虹表示，地球只有一個，就像我們的媽媽，大家都可以做的就是用最美的雙手愛護地球，讓子子孫孫在最清淨的環境。陳彩虹說：「做環保、身體好，大家都是寶。我們用心做，好好疼惜地球。」

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