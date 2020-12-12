無私奉獻只為文學館　台中文化局表揚85名志工

▲台中文化局今日表揚85名志工，感謝他們無私奉獻只為文學館。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中熱門觀光景點台中文學館自開館以來，每年開館日數300日以上，累計至109年11月底，服務人次已近180萬人次。台中市文化局12日上午舉辦文學館志工表揚典禮，感謝85名志工的辛勞與付出，無私奉獻他們的平日、或假日時光。

文化局副局長施純福也頒發105個獎項給志工，包括展館服務績優獎32人、導覽服務績優獎6人、最佳救援獎3人、服務年資獎61人、志工幹部獎3人。而志工多由在地退休居民、或具中文相關系所畢業之背景，對台中舊城區、文學有不同的生活經驗及學術背景知識，是文學館不可多得的珍貴資源。

施純福也提到，台中文學館有4個之最，一是歷史最久，以1932年興建的「歷史建築日治時期警察宿舍」的空間基底規劃6棟館舍，具備展示、教育、典藏研究、推廣行銷4大功能。二是園區最大，全園區佔地約1,863坪，包含3大館舍園區：「文學公園」、「台中文學館」及「台中作家典藏館」。三是最親民，位於第五市場旁的區位讓文學與庶民生活結合。四是參觀人次最多，自開館以來，每年開館日數300日以上，累計至109年11月底，服務人次已近180萬人次。