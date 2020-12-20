7旬嬤無權申請老屋修繕！志工協助大翻修　饒慶鈴贈蛋糕慶生

▲熱情的志工夥伴修復損壞的舊屋，將浪板屋頂及新立鋼柱重建後，再進行室內電路更新。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

家是避風港，有堅固的房子可以讓家庭更穩固，住在台東延平鄉71歲的小英阿嬤，想申請房屋修繕補助，卻因非房屋所有權人無法提出申請。所幸，在縣議員古志成等地方人士關心下，透過台東縣政府社會處連結民間資源，協助小英阿嬤修復損害的舊屋及室內電路更新，社會處科長何子安日前特別代表饒縣長帶著蛋糕向小英阿嬤慶賀房子重生，阿嬤對於縣府與地方民代的關心表達感謝。





台東縣政府社會處表示，為落實弱勢族群能享有安全的居住環境，政府積極推動房屋修繕計畫，由民眾到公所申請並檢附相關資料，再由社會處社工前往了解民眾對房屋修繕的需求，經過討論與協調，讓舊屋進行修繕作業，使居民享有安全良好的居住環境。

▲縣府社會處代表饒縣長帶著蛋糕慶賀小英阿嬤舊屋重生。



延平鄉71歲的小英阿嬤，30年前先生過世，孩子們也因各自成家而離開家，想要守護過去先生及孩子共同成長、生活的房子，獨自居住著老舊失修的房屋，阿嬤想申請房屋修繕補助，卻因非房屋所有權人無法提出申請。所幸，在縣議員古志成及代表會主席邱文俊的關心下，透過台東縣政府社會處縱谷線區社會福利服務中心，連結五餅二魚「自願者服務義工隊」協助修復損害的舊屋，浪板屋頂及新立鋼柱重建後，再進行室內電路更新。



台東縣縣長饒慶鈴秉持「解決民眾需求為核心，才能為台東打造更好的未來」的長期施政規劃，重視房屋修繕計畫是希望能照顧弱勢族群，讓他們享有安全良好的居住環境，透過社工實地訪視能了解民眾對於家屋及生活資源需求，進而討論與協調，連結資源提供協助，未來期待能藉由房屋修繕補助提升弱勢族群的居住品質。

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