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過度使用社群軟體跟「寂寞」有關！女為自拍PO臉書1分鐘後慘死

▲▼示意圖,性侵,女孩,生病,孤單,獨,鬱悶,蕭條,情感,挫折,暗,成人,傷,寂寞,關懷（圖／123RF）

▲「寂寞」成為21世紀最大規模流行病。（示意圖／123RF）

記者林育綾／台北報導

「寂寞」成為21世紀最大規模流行病，英國情緒歷史學家菲伊・邦德‧艾貝蒂（Fay Bound Alberti）撰寫第一本研究寂寞的情緒史傳記《寂寞的誕生：寂寞為何成為現代流行病？》，提到美國一名32歲女子為了一邊開車、一邊PO臉書，1分鐘後慘死的案例，表示這故事有許多不同層面，「都與寂寞感及與其相對的連結感或歸屬感有所關聯」，而該書如今也發行繁體中文版。

艾貝蒂從18世紀至今的上千份信件、日記、政策討論和醫學報告，進行了豐富的個案研究。從美國天才詩人普拉斯、女性主義先驅吳爾芙、到現代小說《暮光之城》，呈現出寂寞是如何連結情感、家庭與自我價值的匱乏。此外，也探討了物質主義、社群媒體，甚至移民問題，是如何在現代塑造出新的寂寞，甚至成為廣告商利用的對象。

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作者認為，工業化程度愈高的國家，寂寞的問題就愈嚴重，在英國甚至成立「寂寞部長」來應對日益高漲的醫療與社會問題。而且「現代寂寞」是19世紀的產物，「新的寂寞類型還在不斷增加」。

▲▼社群媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲為了更新臉書，下一秒⋯⋯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她分享其中一件案例，一名自北卡羅萊納州的32歲女子，在開車前往上班途中，一邊以手機自拍並PO在臉書，為了表達聽到一首菲伊瑞（Pharrell）的歌時有多麽開心；沒想到1分鐘後警方接到報案電話，她的車撞上了一台回收卡車，警方發言人當時表示，「在數秒之內，一條生命終結了，只因為她要通知一些朋友她很高興。」

艾貝蒂說，該個案女子為何要一邊開車、一邊自拍並更新臉書？原因只能猜測，「但在那個當下，分享自己的情緒狀態，對她顯然極其重要。」她強調沒有要推斷此案例的心理意圖，尤其在美國光是2011年，與手機有關的「分心駕駛」就導致385人在馬路上喪命。她認為，「這個故事有許多不同層面，都與寂寞感及與其相對的連結感或歸屬感有所關聯」。

▲▼示意圖,性侵,女孩,生病,孤單,獨,鬱悶,蕭條,情感,挫折,暗,成人,傷,寂寞,關懷（圖／123RF）

▲年輕人其實比老人更寂寞。（示意圖／123RF）

此外英國廣播公司在2018年進行「全世界最大的寂寞調查」也顯示，儘管「寂寞老人」是普遍的刻板印象，但其實「年輕人比老年人更寂寞」。只是因為年輕人的寂寞，對社會照護及健康的可見影響較小，所以較少被公眾關注。

她還提到，「社群媒體的過度使用，常常與年輕人的自尊低落及寂寞感有關」。2017年的《富比士》雜誌刊登了一篇關於千禧世代寂寞感的文章，該文做出了結論，「缺乏親密友人的美國人數量自1985年已經增為3倍，這種現象在年輕人中特別盛行」。

▲手機,社群軟體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「寂寞感有一大部分都與過度使用網路有關」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
 
「寂寞感有一大部分都與過度使用網路有關，也與其他情感狀態如憤怒、嫉妒、悔恨有關，這些情感狀態，常常跟某些社群媒體網站促進『炫耀』行為的傾向有所關聯，該傾向會導致人們缺乏自尊及自我價值。」

而她也指出，「負面感受狀態及社群媒體參與之間有一種循環關係：寂寞及無聊、對生活不滿，反而會鼓勵人們更常使用臉書，尤其用戶被他人孤立的時候更會如此，這會導致自我實現的負面想法持續累積。」一份2012年的調查中，將近4分之3的青年表示自己「有錯失恐懼症」。

▲▼《寂寞的誕生：寂寞為何成為現代流行病？》（圖／商周出版）

▲《寂寞的誕生》是第一本研究寂寞的情緒史傳記。（圖／商周出版）

寂寞的誕生：寂寞為何成為現代流行病？》是她進行許多研究後，第一本研究寂寞的情緒史傳記，如今繁體中文版由商周發行。

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