藝術家首次把插畫變立體！「山獸」靈感來自山中　邪萌外型超療癒

▲藝術家倪嘉隆個展「小山悟道底」，將想像的「山獸」插畫實體化。（圖／倪嘉隆提供）



記者林育綾／台北報導

藝術家倪嘉隆多年來從事插畫創作，如今首次將插畫作品立體化！他將這些年與山和自然相處得感受，以陶藝化成一個個造型不同的「山獸」，有些優雅細緻、文靜害羞，也有的大膽怪奇、邪惡又萌，即日起至1/10在台北「靠邊走藝術空間」舉行個展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲他將這些年與山和自然相處得感受，以陶藝化成一個個造型不同的「山獸」。（圖／陳玉衡攝影）



倪嘉隆此次個展名為「小山悟道底」，唸起來讓人忍不住會心一笑，有好幾層涵義。作品靈感多半來自山中與自然，他提到在山中常常思考著當地的奇幻故事，彷彿所有的自然之物都被賦予了生命，也想像他們以不同的活體生存著，在夜晚時，就會伺機而動，在看似一切平靜的外貌下，其實是奔放的自由靈魂。

▲以陶藝創作出一個個風格不同的「山獸」。（圖／陳玉衡攝影）



多年來從事插畫及平面創作的他，這次跨足立體雕塑，以陶藝創作出一個個風格不同的「山獸」，有的優雅細緻、文靜害羞，有大膽怪奇、邪惡又萌。他也說，「陶作的存在充滿著驚喜，有許多未知的意外，會受到土、釉藥、溫度、燒窯時間、空氣的影響，所以成果總是特別的迷人」。

而在每個感性創作的背後，也都有著設計師的嚴謹，穿梭在其中，一同感受他帶來的悟道體驗。

倪嘉隆個展「小山悟道底」

展覽時間：即日起至2021.01.10(日）

展覽地點：靠邊走藝術空間

展覽地址：台北市中正區忠孝東路二段68號

營業時間：週二-週五 14:00-21:00

週六 13:00-21:00

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來