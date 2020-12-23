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「原汁枕頭」上架！24辣妹網紅「性感抱枕」售價曝　揭2疑點

▲▼網紅抱枕頭，網站賣枕頭。（圖／翻攝自avander.ho／kimbae_xoxo）

▲網紅抱枕頭照被購物網站拿來當商品照。（圖／翻攝自avander.ho／kimbae_xoxo）

記者張靖榕／綜合外電報導

網紅或正妹出賣自己的原汁內衣內褲時有所聞，不過最近新加坡一個購物網站推出了一組「新鮮產品」，販售Instagram上當紅的各路類型辣妹網紅「睡過的原汁枕頭」，而且為了取信於廣大鄉民，還請24位網紅以各種姿態與枕頭親密合照，證明所言非虛。

新加坡網路媒體「Mothership」報導指出，購物網站「The Sleeping Beauties」（睡美人們）日前推出一系列「拳頭商品」，特地找來24位網紅拍攝原汁枕頭的商品照。畫面中網紅們的衣著呈現出各種特色，包括尺度大開的性感內衣、撩人睡衣，甚至有貌似全裸的借位照，以及最居家的睡衣照，幾乎一舉囊括鄉民們喜歡的所有類型。

▼網紅以各種姿態拍攝抱枕照。（圖／翻攝自avander.ho／kimbae_xoxo）

▲▼網紅抱枕頭，網站賣枕頭。（圖／翻攝自avander.ho／kimbae_xoxo）

▲▼網紅抱枕頭，網站賣枕頭。（圖／翻攝自avander.ho／kimbae_xoxo）

▲網紅抱枕頭，網站賣枕頭。（圖／翻攝自avander.ho／kimbae_xoxo）

網站還會在商品介紹中寫下撩撥意味的字眼，企圖吸引粉絲或路過的網友衝動消費。網站還有隨意訂價的問題，最低從20元新幣開始，一路賣到最頂層的100元新幣，但沒有說明其訂價依據，有可能是按照Instagram粉絲追蹤人數，為網紅們分出一個階級制定，並明確標上價值。

不過報導中指出該網站有幾點可疑之處，包括在當點選入購物車後並沒有讓你在購物車中提出客訂要求的選項，包括無法請網紅印上口紅印、手寫簽名，或任何能證明枕頭曾經被網紅用過的證據。

▼部分網紅在購物網上公開抱枕照，但並未在Instagram上po出。（圖／翻攝自c.mulberrygrande）

▲▼網紅抱枕頭，網站賣枕頭。。（圖／翻攝自c.mulberrygrande）

▲▼網紅抱枕頭，網站賣枕頭。（圖／翻攝自jjoannejojo）

▲各類型網紅都被購物網站找來。（圖／翻攝自jjoannejojo）

此外，目前該系列商品只有3條看起來真實性相當可疑的評論，包括「我女友剛離開我，所以有這個很好」、「枕頭讓我覺得不那麼孤單了，很開心我買了它」、「聞起來好香...。」

現在購物網站非常多，商品也已來到史無前例的爆量時代，至於每一件的商品真偽是否能去判斷，避免衝動性消費結果換來與預期落差太大的東西，還需各位消費者以自身的判斷力做第一道把關。

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