　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普任內推動11次對台軍售　總統府：感謝他強化我國戰略防衛需求

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統川普28日簽署撥款法案，包含《台灣保證法》，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。總統府發言人張惇涵28日回應，總統府表達誠摯感謝川普推動11次台美軍售案，美國是台灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴。

川普在美東時間12月27日正式簽署《2021會計年度聯邦政府撥款法》，並包含《2020年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）的本文，且匡列300萬美元授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

張惇涵表示，總統府誠摯感謝川普總統任內推動11次軍售案，在在顯示美國政府以具體行動落實《台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，強化我國戰略與防衛需求。同時，在川普總統任內，透過《台灣旅行法》的落實，不僅讓台美間的政府部門有更多高層次的互訪交流，亦大幅深化台美雙方的合作夥伴關係。

張惇涵提到，在這次的撥款法中，除再次重申協助台灣加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織外，也建議美國國務卿檢視對台交往準則，並針對檢討結果以及《台灣旅行法》執行情形向國會提交報告。

另外，川普首度授權撥款300萬美元支應GCTF相關活動，各項作為不僅有助於台美合作更加拓展，亦有助未來台美日三方透過GCTF平台，與理念相近國家持續開拓合作範疇。

張惇涵強調，美國是台灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，近年來，台美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係，作為國際社會負責任的一員，我國政府也會在既有的良好基礎上，持續與美方深化合作夥伴關係，持續作為國際社會的良善力量。

其他人也看了這些...

一張圖秒懂！2次軍售金額534億　蔡英文跟川普買了什麼？
美國對台軍售不一樣了！　具3大戰略、可直攻壓制東部戰區
美國通過「對台5軍售」　王定宇分析：三特色、二進步

振興一下我們的美麗

ET快訊
台北101首度取消跨年派對　新光三越跨年市集也不開了
李光洙《RM》吐10年真心話　認了對宋智孝感到傷心原因曝
相差46歲！乾爹醫院性侵乾女兒　親媽門一開見拉褲子傻了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「開放萊豬，總統下台」馬英九：這是蔡英文8年前講過的話

顏若芳點名江啟臣等19人「萊牛投同意票」：現假食安之名操作對立

柯文哲同意修統籌分配款：民進黨每個都大言不慚、肆無忌憚負債

川普任內推動11次對台軍售　總統府：感謝他強化我國戰略防衛需求

不談政治！陳水扁宣布當「快樂播音員」　明年首播訪廣播教父石川

拚公投！反萊豬二階段連署　彰化藍營抨擊綠委：泯滅良知

衛福部推「10幾款」豬肉產地貼紙　鄭正鈐：下載自填即政府背書

外交部感謝川普簽署撥款法案　300萬美元強化台美日合作平台　

空軍驅離共軍音檔曝光　天外飛來不明訊號喊「國軍辛苦了」

國民黨立委洪孟楷爆：「國產豬貼紙」蝦皮100元買得到

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

「開放萊豬，總統下台」馬英九：這是蔡英文8年前講過的話

顏若芳點名江啟臣等19人「萊牛投同意票」：現假食安之名操作對立

柯文哲同意修統籌分配款：民進黨每個都大言不慚、肆無忌憚負債

川普任內推動11次對台軍售　總統府：感謝他強化我國戰略防衛需求

不談政治！陳水扁宣布當「快樂播音員」　明年首播訪廣播教父石川

拚公投！反萊豬二階段連署　彰化藍營抨擊綠委：泯滅良知

衛福部推「10幾款」豬肉產地貼紙　鄭正鈐：下載自填即政府背書

外交部感謝川普簽署撥款法案　300萬美元強化台美日合作平台　

空軍驅離共軍音檔曝光　天外飛來不明訊號喊「國軍辛苦了」

國民黨立委洪孟楷爆：「國產豬貼紙」蝦皮100元買得到

12夢境場景刷爆IG！全台第一座彩色「口罩牆」　色廊展2.0華山開跑

許含光首公開「老婆」真實身份！　愛相隨隔離14天力挺開唱

中小企業通話控制市場　NEC連六年坐冠軍寶座

「開放萊豬，總統下台」馬英九：這是蔡英文8年前講過的話

以為是制服！買「爆款外套」送兒卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

米克斯泡爛泥起身「菊花黑一圈」　網歪樓狂讚翹臀：以為是花紋

PLG職籃票房紅盤　前4戰進場總人數23494人

全球百大帥哥「BTS超過一半」入選！　爆紅天菜主廚、BL校草全進榜

北韓又不安分！金日成廣場「千人綵排」震撼畫面曝...恐進行閱兵

台南人從小吃到大的口味沒了　50年老店「卓家汕頭魚麵」熄燈

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

侯友宜下令：無法實名制　戶外集會一律停辦

衛福部：目前不禁止英國航班入境

新北元旦升旗典禮改線上直播

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

蘇貞昌：推「三倍券」被罵應發現金　日本發10萬但消費萎縮3成

快訊／防疫風險極高　新北市八里煙火秀確定延期

蔡英文擴編4少將　謝靜華健走完成體測升將官

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

蔡英文核定5人晉升中將　新任少將25人名單一次看

英國返台班機1人發燒　柯文哲：照SOP應該把他「擋下來」

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

更多熱門

相關新聞

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

美國總統川普今天正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。

路透：川普已簽2.3兆紓困案　恢復失業補助金

路透：川普已簽2.3兆紓困案　恢復失業補助金

伊凡卡爆有望出書大談「梅蘭妮亞不合說」

伊凡卡爆有望出書大談「梅蘭妮亞不合說」

中美各建供應鏈　朱雲鵬：台灣享優勢地位

中美各建供應鏈　朱雲鵬：台灣享優勢地位

失業救助到期！川普拒簽紓困案　1400萬美國人將斷炊

失業救助到期！川普拒簽紓困案　1400萬美國人將斷炊

關鍵字：

川普台美合作總統府

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

陳建州深夜連續道歉4次！

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面