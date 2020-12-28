川普任內推動11次對台軍售　總統府：感謝他強化我國戰略防衛需求

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統川普28日簽署撥款法案，包含《台灣保證法》，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。總統府發言人張惇涵28日回應，總統府表達誠摯感謝川普推動11次台美軍售案，美國是台灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴。

川普在美東時間12月27日正式簽署《2021會計年度聯邦政府撥款法》，並包含《2020年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）的本文，且匡列300萬美元授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

張惇涵表示，總統府誠摯感謝川普總統任內推動11次軍售案，在在顯示美國政府以具體行動落實《台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，強化我國戰略與防衛需求。同時，在川普總統任內，透過《台灣旅行法》的落實，不僅讓台美間的政府部門有更多高層次的互訪交流，亦大幅深化台美雙方的合作夥伴關係。

張惇涵提到，在這次的撥款法中，除再次重申協助台灣加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織外，也建議美國國務卿檢視對台交往準則，並針對檢討結果以及《台灣旅行法》執行情形向國會提交報告。

另外，川普首度授權撥款300萬美元支應GCTF相關活動，各項作為不僅有助於台美合作更加拓展，亦有助未來台美日三方透過GCTF平台，與理念相近國家持續開拓合作範疇。

張惇涵強調，美國是台灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，近年來，台美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係，作為國際社會負責任的一員，我國政府也會在既有的良好基礎上，持續與美方深化合作夥伴關係，持續作為國際社會的良善力量。

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