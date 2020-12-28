路透：川普已簽署2.3兆紓困案！　1400萬美國人「重獲」失業補助

▲根據路透社指出，美國總統川普已於27日稍早簽署通過紓困案。（圖／路透）



記者張寧倢／編譯

美國疫情嚴重打擊市場，數百萬民眾的失業補助金卻在26日起停發，先前紓困案數度卡關引起一陣風波。然而，路透社援引消息人士指出，川普總統已於稍早簽署了2.3兆美元（約新台幣64.6兆元）的紓困案，除了將用於新冠疫情的援助，失業補助也將恢復原本措施。

根據路透報導，有消息人士指出，川普總統於當地時間27日稍早已經簽署了2.3兆美元版本的紓困案，其中8920億美元（約新台幣25兆元）將用於疫情相關補助與支出，其餘1.4兆美元（約新台幣39.3兆）則是維持政府正常運作的開銷。

據了解，美國的失業救助金已於26日到期，部分單位原本也將從29日起被迫關閉，不僅1400萬名經濟困難的美國人受到影響，政府機能也會受阻，因此許多民眾只盼著紓困案能快速通過。經過長時間的拖延，如今終於傳出總統簽署的好消息，將使得失業補助金恢復，政府部門免於遭到關閉的命運。

報導指出，這項紓困案在聖誕夜已送到總統手上，外界原本也預計川普當時就會簽字，卻在最後一刻破局。川普曾表示，這一版本紓困案過於冗長，且過於奢侈地給予外國政府資金，卻讓民眾每人只能領600美元（約新台幣1.7萬元），若不調高至2000美元（約新台幣5.6萬元），就不予簽署通過。

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