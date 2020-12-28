總統府：元旦升旗目前沒取消　「讓國家重要慶典順利完成」　　

▲總統府元旦升旗交管規劃、流程。（圖／總統府提供，下同）



記者蕭羽耘／台北報導

本土病例確診後，台灣疫情近期再度陷入緊張，新北市28日宣布，元旦升旗典禮改線上直播，限量帆布袋取消發送。對於外界關注總統府元旦升旗典禮是否取消，總統府發言人張惇涵表示，目前總統府沒有取消元旦升旗典禮之規劃，倘若因疫情狀況有所變化而有需要調整，也將依照中央流行疫情指揮中心之指引。

張惇涵說，對於地方政府基於防疫能量的決定，總統府予以尊重。總統府元旦升旗是國家重要慶典之一，總統府及主辦單位皆會遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理，並嚴格落實民眾以實聯制參與，力求讓防疫工作完備，讓國家重要慶典順利完成。

另外，張惇涵也補充，目前總統府沒有取消元旦升旗典禮之規劃，倘若因疫情狀況有所變化而有需要調整，也將依照中央流行疫情指揮中心之指引，即時因應並向各界即時說明。

民國110年度元旦大典將在總統府舉行，據日前公布活動主題及主視覺，以「2021台灣有你」作為主題，除將感謝與新年祝福獻給國人，也期盼眾人持續園結凝聚，帶給台灣更多驕傲。

另「總統府全球資訊網」、府方YouTube頻道，也在明年1月1日的上午5點至7點，進行現場同步直播，包含建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團，以及國防部三軍樂儀隊等團體，將為元旦帶來精采演出。

提醒民眾，大典開放進場時間為上午4點30分，凱道第一場展演開始為5點10分，重頭戲國歌及升旗典禮預計在6點27分舉行。

配合防疫需求，舉凡「居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間，以及有新冠肺炎疑似症狀民眾」，請留在家中觀看線上轉播。其餘參與者須全程戴口罩，場內禁止飲食（除飲水外），同時入口處將設置實聯制及體溫管制措施，民眾須攜帶身份證件（身分證、駕照、健保卡等)以供查驗。

