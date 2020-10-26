美國對台軍售不一樣了！　具3大戰略、可直攻壓制東部戰區

▲獲得「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對中國沿海迅速打擊的手段。（圖／USMC）



記者陶本和／台北報導

美國「國防合作署」（DSCA）日前公布新的對台三項軍售案，國防安全研究院副研究員蘇紫雲認為，這具有3大重要指標，如同「823砲戰」時美軍支援八吋榴砲，具對大陸地面制壓能力，是有里程碑的戰略意義，可稱為「新三項軍售」。

根據蘇紫雲的分析，本次軍售案，可以分為3大重要指標，包括：具反制作戰特性、對岸威脅催化合美政治互信，以及提高嚇阻可信度。

首先，在「反制作戰特性」方面，本次軍售包括「海馬斯」高機動砲兵火箭系統（HIMARS）、AGM-84增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、以及MS-110光電空照莢艙。其中，海馬斯系統與AGM-84距外陸攻飛彈的射程都達到300公里左右，且可對陸地目標實施精準打擊。

蘇紫雲指出，海馬斯為地面發射載具，配套購入的64枚「陸軍戰術飛彈」（ATACM）屬於戰區層級的地對地精準飛彈，結合衛星與慣性（INS）導航一般估計圓周命中公差（circular error probable, CEP）小於50公尺，一般搭配集束彈頭使用，可有效壓制飛彈、雷達、部隊集結區等，以面目標為主。

至於「AGM-84增程陸攻飛彈」，蘇紫雲則認為，是空對面精準打擊彈藥，射程約為270公里屬中程打擊武器，可藉由戰機的機動性由外線打擊水面與地面目標，包括指管中心、站台、節點等，以點目標為主。更特別的是，其命中精度雖未公布，但由美國海軍稱其為「海軍命中精度最佳的飛彈」，

另外，「MS-110偵照莢艙」，結合DB-110感測器的偵照架構，可提供更廣泛的飛行高度的拍攝彈性，以及多光譜影像（multispectral imaging）並即時傳輸，可扮演戰場之眼的目獲角色，用於戰場目標偵獲、海洋監測等多任務角色，廣泛運用於MQ-9無人偵察機、F-15、F-16、F-18乃至歐洲戰機、法系疾風戰機（Rafale）。

▼ 遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）。（圖/翻攝 Official U.S. Navy Page）



在第二個戰略意義上，蘇紫雲認為是「中國威脅催化台美政治互信提高」，他指出，以往台美軍售項目，最重要指標為「防衛性武器」（defensive weapon）的狹義定義，也就是航程短、射程短，「兩短」成為軍售品項的主要判準依據，其主要原因在於限縮國軍的打擊火力，以避免台灣對中國大陸主動發起攻擊。

不過，蘇紫雲說，近年美台軍售程序與內容的改變，主要體現在幾個指標。首先，是軍售正常化，透過《國防授權法》等法案，讓台灣的軍售地位等同非北約盟國，不再採包裹化處理，可提高應對威脅的反應速度。其次，蘇紫雲認為，有落實《台灣關係法》精神，也就是針對台海的軍事情勢，調整軍售內容，以維持軍力平衡。

蘇紫雲說，台灣與美國等民主國家享有自由、民主的共同價值，同時總統蔡英文對台海關係採取不挑釁、不示弱的穩定路線，扮演區域安全的貢獻者角色。因此，台北與華盛頓的互信在近年逐步提昇。而北京的不理性態度，以及挑戰國際社會的行為模式，反成為促進台美關係的重要推手。

最後一項戰略意義上，蘇紫雲認為，「新三項軍售」可協助我國落實自衛權的行使，以及嚇阻戰略最重要的第二擊能力的可信度。首先，嚇阻所依賴的「存活力」，主因在於「海馬斯」砲兵火箭等新建案都具備高度機動力，可發揮守勢防禦的優勢，隱蔽於橋樑、涵洞、淺山區域等有利戰術疏開以進行戰力保存。

其次，則是「反制兵力」（counter forces），具備戰區打擊能力，可將防衛火力向敵後方延伸，以反制威脅來源，等同延伸防禦縱深。可壓制東部戰區之機場、港口、部隊集結點，包括二線機場、雷達、以及壓制流動發彈發射車等目標。

換言之，此亦為不對稱戰力之核心，可有效壓制東部戰區之縱深軍事目標，可由敵軍後方瓦解兩棲登陸能力，發揮嚇阻效果。蘇紫雲進一步指出，類似反制武器的意義，不在於對敵全面摧毀，而在於精準打擊使其失去作戰節奏，進而失去進犯能力。

他強調，登陸行動就如同複雜的作戰工程，梯次計畫與後續運補環環相扣如同鐵鍊一般，只需將其中一個環節摧毀，就有機會阻止進犯，如同「斷鏈」效應一樣。