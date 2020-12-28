從警最後一日　麻豆所長智尋迷途騎士留下美好回憶！

▲台南市麻豆分局大丘派出所所長黃憲發（右），在退休前最後1日服勤，盡全力搜尋麻豆、白河及玉井等3個分局轄區山區，最後終將落難騎士救出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局大丘派出所所長黃憲發，於12月25日退休前最後1日服勤，遇轄區發生機車騎士迷途山中，機車又深陷路坑無法脫困，經過黃所長超過3小時努力搜尋，搜尋範圍跨越麻豆分局、白河分局及玉井分局等3個分局轄區，最後趕在天黑前將落難騎士救出，獲得騎士由衷感謝，黃所長堅持崗位精神令人欽佩。

黃憲發所長最後1日服勤是在12月22日，當天下午１時20分接獲110派案，有1名騎士在山區迷途，機車又陷入坑洞中無法牽出，但完全不知道自己身在何處，手機發話基地臺則在六甲區中坑一帶。

黃憲發所長隨即出門搜尋，先與報案人聯繫，加入LINE好友後互傳定位及拍攝所看到的景象，但山中小路太多，景色雖美卻難以辨識位置，而定位位置看似接近，卻可能在不同山頭，黃所長只能藉由定位儘量騎到靠近的位置，甚至因山路坑坑洞洞無法騎乘，下車步行大聲呼喊，希望能用聽聲辨位的方式找到對方。歷經3個小時仍無所獲，眼看就要入夜天黑，屆時將增加尋找難度。

黃所長突然想起電線桿編號可以提供正確位置，即請報案人尋找最接近他的電線桿編號，黃所長費盡千辛萬苦，才找到騎士所在位置後，由騎士帶著黃所長與熱心民眾回到機車停放位置，一同將機車拉起，並協助帶領騎士回到主要道路返家，結束這場迷途驚魂，這場從警「最後的戰役」，對黃所長與騎士而言，都是永生難忘的回憶。

麻豆警分局長邱顯良表示，所長黃憲發從警年資33年又1個月，於1995年9月調派麻豆分局服務後表現優異，共計獲得嘉獎853次、記功41次。在最後一天服勤仍持續著拼命三郎的個性，翻山越嶺成功解救迷途騎士，認真態度值得讚賞，感謝黃所長在警職生涯的犧牲奉獻，也祝福黃所長退休生活平安快樂。

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