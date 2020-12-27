　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

記者林悅／台南報導

台南市健康路二段、夏林路口，27日上午發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與由陳姓女子所駕直行的自小客車發生車禍，陳男當場被撞飛約5公尺，人落地重創，經救護車送成大醫院急救，仍傷重宣告不治身亡，目前肇事原因及相關責任由市警六分局調查偵辦中。

▲台南市健康路二段、夏林路口，發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與陳姓女子所駕自小客車發生車禍，陳男送醫急救不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市健康路二段、夏林路口，發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與陳姓女子所駕自小客車發生車禍，陳男送醫急救不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市健康路二段、夏林路口，發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與陳姓女子所駕自小客車發生車禍，陳男送醫急救不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局交通分隊指出，27日上午10時左右，75歲陳姓男子騎機車從夏林路北向南行駛，到路口要左轉到健康路時，疑因未依規定兩段式左轉，與由陳姓女子所駕沿夏林路北向南直行的自小客車發生車禍，陳男人先撞上車子前擋風玻璃，而後彈飛5公尺落地，當場受重創，倒地不起。台南市消防局據報派救護車到場搶救，將傷者送成大醫院急救，惟因傷重仍宣告不治身亡。

▲台南市健康路二段、夏林路口，發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與陳姓女子所駕自小客車發生車禍，陳男送醫急救不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發後警六分局交通分隊馬上派員到場查處管制交通，並進行勘查測繪蒐證。警方發現車禍發生之撞擊點，距兩車停車之距離有數十公尺遠，顯示撞擊力道猛烈。

▲台南市健康路二段、夏林路口，發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與陳姓女子所駕自小客車發生車禍，陳男送醫急救不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發後警六分局交通分隊馬上派員到場查處管制交通，並進行勘查測繪蒐證。警方呼籲民眾，行車請遵守交通規則，並要有路權觀念，年長者反應會比較慢，所以行車要小心注意，行經路口也是要遵守交通號誌、標誌來行駛道路，在路口要依規定兩段式左轉，以避免交通事故發生。目前確實肇事原因及相關責任，由市六分局調查偵辦中。

洗臉時不過度拉扯肌膚，輕鬆帶走髒污

 

ET快訊
機車頻闖國道一次看！他遭輾斃成碎屍　男叼菸蛇行釀9車追撞
快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台集中檢疫
林志玲0偽裝回台南！美照曝光網嗨翻：求巧遇
台南騎士「神之鬼切」遭撞噴飛5米慘死　驚悚瞬間影片曝光
火燒2車面臨百萬賠償！拾荒婦月收僅3K　一把15元地瓜葉吃2
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證　5員工民事逆轉獲賠

西門町吊嘎辣妹舉牌找乾爹　疑酒吧call客噱頭...警：別私加賴

快訊／台東貨車失控衝撞4棵路樹！慘翻落150cm高邊坡　2人受傷送醫

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

她牽機車倒退撞車未報警吃肇逃罰單　一審撤銷二審逆轉理由曝光

南投男被當垃圾袋輾斃　司機「0肇責」...家屬怒：醉倒路邊該死？

火燒2車面臨百萬賠償！拾荒婦月收僅3K…自曝一把15元地瓜葉吃2天

新北25歲男闖服飾店掏鳥撸整排！店長理貨見「35件沾精新衣」氣瘋

轎車撞倒3貼機車還「倒退嚕」　騎士護兒猛拍「擊破擋風玻璃」

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證　5員工民事逆轉獲賠

西門町吊嘎辣妹舉牌找乾爹　疑酒吧call客噱頭...警：別私加賴

快訊／台東貨車失控衝撞4棵路樹！慘翻落150cm高邊坡　2人受傷送醫

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

她牽機車倒退撞車未報警吃肇逃罰單　一審撤銷二審逆轉理由曝光

南投男被當垃圾袋輾斃　司機「0肇責」...家屬怒：醉倒路邊該死？

火燒2車面臨百萬賠償！拾荒婦月收僅3K…自曝一把15元地瓜葉吃2天

新北25歲男闖服飾店掏鳥撸整排！店長理貨見「35件沾精新衣」氣瘋

轎車撞倒3貼機車還「倒退嚕」　騎士護兒猛拍「擊破擋風玻璃」

任達華180女兒「露肩秀美腿」嗨慶生！　逆天顏值網讚：女神

買新房預算100萬「裝潢+家電」！網吐槽：不可能　內行曝省錢術

臉胖還有分類型？挑選適合的「瘦臉操運動」　輕鬆消除雙下巴

英國預言家：2021年「中國再爆新病毒」！台日韓組成聯盟經濟起飛

賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食

培育廖任磊、宋家豪、陳聖平旅外　光明國中寫軟式 棒球傳奇

從小就是獅迷　洪晴分享最愛高志綱

耗資456億！花東鐵路雙軌電氣化2027年通車　交部研議國際標準軌距

「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台了　入境雙採集中檢疫

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

女教練「柔情1hr」　健身會員大解放

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

台南機車騎士一路左切遭撞飛5米　送醫不治

大叔獵豔不手軟　健身女教練收入秒看懂

人夫外遇！小三甜喊：可以吸小支嗎　正宮心碎

更多熱門

相關新聞

偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證

偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證

台南一間女僕咖啡店2019年間遭控，李姓店長透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，事後檢方雖然以未查獲記憶卡、雲端記錄，無法證明有偷窺行為，將李男裁以不起訴處分；但民事部分案經受害員工提告，台南地院審結認為李男偷窺行為屬實，判他須賠償受害5名女僕每人各2萬元。全案定讞。

最強4缸250檔車「玩家租車實測」

最強4缸250檔車「玩家租車實測」

台南連續4天啟動空污應變作業

台南連續4天啟動空污應變作業

台南婦肉身擋車不讓離去！曾挨告強制罪沒在怕

台南婦肉身擋車不讓離去！曾挨告強制罪沒在怕

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

關鍵字：

台南機車騎士兩段式左轉撞飛不治

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

陳建州深夜連續道歉4次！

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面