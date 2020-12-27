台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

記者林悅／台南報導

台南市健康路二段、夏林路口，27日上午發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與由陳姓女子所駕直行的自小客車發生車禍，陳男當場被撞飛約5公尺，人落地重創，經救護車送成大醫院急救，仍傷重宣告不治身亡，目前肇事原因及相關責任由市警六分局調查偵辦中。

▲台南市健康路二段、夏林路口，發生1起車禍命案，75歲陳姓男子騎機車疑未依規定兩段式左轉，與陳姓女子所駕自小客車發生車禍，陳男送醫急救不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局交通分隊指出，27日上午10時左右，75歲陳姓男子騎機車從夏林路北向南行駛，到路口要左轉到健康路時，疑因未依規定兩段式左轉，與由陳姓女子所駕沿夏林路北向南直行的自小客車發生車禍，陳男人先撞上車子前擋風玻璃，而後彈飛5公尺落地，當場受重創，倒地不起。台南市消防局據報派救護車到場搶救，將傷者送成大醫院急救，惟因傷重仍宣告不治身亡。

案發後警六分局交通分隊馬上派員到場查處管制交通，並進行勘查測繪蒐證。警方發現車禍發生之撞擊點，距兩車停車之距離有數十公尺遠，顯示撞擊力道猛烈。

案發後警六分局交通分隊馬上派員到場查處管制交通，並進行勘查測繪蒐證。警方呼籲民眾，行車請遵守交通規則，並要有路權觀念，年長者反應會比較慢，所以行車要小心注意，行經路口也是要遵守交通號誌、標誌來行駛道路，在路口要依規定兩段式左轉，以避免交通事故發生。目前確實肇事原因及相關責任，由市六分局調查偵辦中。

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