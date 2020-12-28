增產報國！「幸福羅東助妳好孕」福利加碼　第1年最高可領7.6萬

▲▼羅東鎮長吳秋齡，助鎮民好孕福利加碼（左4），第1年最高可領到7.6萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新生兒銳減！2020年羅東新生兒只剩300餘位，女鎮長吳秋齡鼓勵生育，設籍羅東鎮生育子女的父母第1年最高可領到7萬6的津貼及補助。

羅東年終報喜！鎮長吳秋齡28日表示，自2021年元月1日起，以後出生初設戶籍在羅東鎮的新生兒，每半年將可向鎮公所申請1萬8的嬰幼兒營養補給費，每名符合資格者最多可領兩年（0至兩歲），原有1次性的1萬元產婦營養補給費及中央發給的育兒津貼（每月2500元，1年共3萬元），再加上本鎮加碼的嬰幼兒營養補給費，設籍羅東鎮生育子女的父母第1年最高可領到7萬6的津貼及補助。

羅東鎮公所指出，我國生育率從20年前陸續下降，2020年人口減少的情況更加嚴峻。依據我國統計資訊網統計，至2020年11月止，出生人數比死亡人數少了1萬多人，且新生兒人數已不到15萬，再創歷史新低。而羅東鎮近年來生育率亦逐年減少，2020年新生兒只剩300餘位。為了鼓勵生育，除了原有的1萬元產婦營養補給費補助外，2021年將實施新的福利政策，希望能讓年輕人增加生育的動力。



羅東鎮長吳秋齡一直推動著「好福利」及「好生活」的施政願景，並對年輕人的持續關心與關懷，她希望透過此福利政策，落實對年輕父母生活之照顧，提高生育率，並豐富嬰幼兒營養，促使嬰幼兒健康成長，減輕家庭經濟負擔。

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