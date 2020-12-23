宜蘭單車女沒二段左轉「闖紅燈」　砂石車綠燈起步輾死無責！

▲▼宜蘭自行車女闖紅燈，遭砂石車捲入車底不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

未二段式左轉害命！「砂石車綠燈起步，她竟在車前！」宜蘭一名騎自行車的林姓婦人，7月12日傍晚，在頭城鎮山區取回山泉水返家時，超車不慎被捲進綠燈剛直行起步的砂石車頭底，她全身多處骨折重傷被救出送醫急救，但仍傷重不治。宜蘭檢方認為林婦在路口未二段式左轉，未酒駕的鄭姓駕駛並無過失致死犯行，因而不起訴。

7月12日18時18分，宜蘭頭城鎮烏石港入口的頭城港口路與濱海路一段交叉路口，未酒駕的52歲鄭姓駕駛的砂石車，在路口停等紅燈，待綠燈直行起步時，發現疑似擦撞其他車輛，鄭男發現異狀緊急下車查看，發現84歲的林姓自行車女騎士被壓在車左前輪下方。

被壓在車底的林婦左手腕開放性骨折、左前臂大面積撕裂傷、左腿骨折、肢體多處撕裂傷及擦傷，由救護車緊急送醫就護，但傷重在12日20時許宣告不治。

▲砂石車綠燈起步她竟在車前（下圖箭頭所指），宜蘭自行車女捲入車底喪命。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭檢方偵查，砂石車鄭姓駕駛在自己車道上停等紅燈，轉綠燈後直行起步，但林婦騎自行車闖紅燈，從砂石車右側路邊橫到綠燈起步的砂石車頭前穿越斑馬線，鄭姓駕駛並無過失致死犯行，予不起訴。

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