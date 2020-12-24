羅東鎮主要聯絡道路光榮陸橋下大火　疑結構受影響暫時封橋

▲▼羅東鎮主要聯絡道路光榮陸橋下社區資源田收場，24日凌晨大火，結構疑受大火影響宜縣府暫時封橋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮轄光榮陸橋是羅東鎮主要聯絡道路，24日凌晨橋下資源回收場發生大火，宜蘭消防局漏夜搶救撲滅火勢，但橋下發生火災，橋梁第一時間結構安全狀況尚需進一步檢測，已由縣警察局在24日上午先行封閉，禁止任何車輛通行。宜蘭縣長林姿妙關心橋梁火害及通行安全情況，率縣府相關業務單位及橋梁管理機關羅東鎮公所等人員現場視察。

宜縣府表示，羅東鎮光榮陸橋下大火，經羅東鎮公所委託檢測結構技師表示，橋梁需進一步辦理檢測才能確定橋梁損壞情形。為能及早掌握目前橋梁容許通行車種情形，林姿妙指示交通處協助會同公所委託廠商辦理初步檢測。

同時，在橋梁容許載重條件下，依實際分階段開放適當車輛通行，並請警察局協助交通疏導。同時，配合相關配套監測設施以利管理機關能掌握限制橋梁通行條件，維護民眾通行安全。至於需進一步透過儀器檢測或檢試驗了解橋梁結構損壞的部份，縣府相關人員亦會協助公所提出建議。

另縣府亦規劃替代道路，請羅東鎮公所盡速設置相關指示牌面，適當引導車流，盡可能降低該橋封閉所帶來的交通衝擊。並請羅東鎮公所先行修復路燈，以因應屆時階段性開放小型車輛通行之用路安全。

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