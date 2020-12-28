吳景欽／兇案畫面太血腥會嚇退國民法官嗎

▲有參與國民法官模擬者，因審理過程中看到血腥照片，表示以後不想當國民法官，這個問題必須設法解決。（圖／視覺中國）

為因應國民法官於兩年後實施，各地院正緊鑼密鼓舉辦模擬審判。而已有參與國民法官模擬者，因審理過程中看到血腥照片，表示以後不想當國民法官。只是擔任國民法官是屬法定義務，無法拒絕，但法庭所必須面對的血腥照片或影像，又該如何防止國民法官們可能因此產生創傷後症候群產生呢？

2023年1月1日開始，只要是故意犯罪而發生死亡結果者，就須由3位法官與6位國民法官所組成的合議庭來審理。而在2026年1月1日後，最輕本刑十年以上有期徒刑的案件，如公務員違背職務受賄罪的案件也適用《國民法官法》。因此《國民法官法》施行初期，完全集中在侵害生命法益的案件。

年滿23歲且受過國民教育以上者，除非有法定不得擔任，如受有期徒刑、被褫奪公權，或為司法人員、法律專任教師等，都有成為國民法官的資格。至於各地方法院在每年9月1日前，須完成此一年度轄區內的備選國民法官名單，並為通知。而在遇有須適用國民法官審理案件時，便從中隨機選出一定數量的候選名單，並通知於一定期日至法院接受選任。除非有正當理由，若經通知不到場，可處三萬元以下罰鍰。

至於來到了選任期日，候選者必須接受檢察官、律師的詢問，以決定保留或剔除，即所謂Voir Dire（tell the truth）程序，而檢察官及律師各有4名無庸附理由的剔除權。候選者面對詢問若不據實回答，也會處以三萬元以下的罰鍰。一旦被選為正式國民法官且宣誓，若無正當理由未出席審判或評議者，亦須擔負三萬元以下的罰鍰。因此，擔任國民法官，很明顯是人民的義務而非權利。

但若在審判期間接觸諸多殘忍與血腥的照片或影像，並因此得到憂鬱症等精神疾病，可否向國家請求賠償呢？以我國國民法官沿襲於2009年施行的日本裁判員制度來說，日本確實曾發生如此情況，並因此請求國家賠償，但日本最高裁判所最終皆以此為人民的法定義務，國家並無不法侵害而駁回。

是否我國未來也可能會如此，若果如此，就可能出現候選者動輒以《國民法官法》第16條第5、8款，即以執行國民法官會影響身心健康或生活困難為拒絕，致造成辭退率偏高，這必與選任須融合多元目的相違背。

或許在審理過程中，對於較為血腥、殘暴等的畫面或照片，可直接由審判長依據《國民法官法》第69條第1項，以無調查的必要直接裁定不出示於法庭。但關於這些影像或照片弱涉及犯罪事實的成立，以無調查必要而排除，實嚴重有違證據裁判原則，似乎僅能以馬賽克或黑白影像來處理。

但如此卻明顯有違直接審理與真實發現原則。尤其於殺人案件，對於殺人事實往往未爭執，僅在於行為時有無責任能力，因此關於犯罪結果，如被害人所受刀傷的數目與傷口深度等，都將影響有無責任能力與量刑的判斷；更何況，現行《刑事訴訟法》並無畫面血腥就無證據能力，必須以改造方式提出於法庭之明文。凡此種種，都是現在必須謹慎思考的當務之急。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。