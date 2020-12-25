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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

21世紀國家人權重大迫害案件公布　太極門案最惹人憐

▲▼21世紀國家人權重大迫害案件記者會。（圖／臺灣財經刑法研究學會提供）

▲21世紀國家人權重大迫害案件記者會。（圖／臺灣財經刑法研究學會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由臺灣財經刑法研究學會等相關單位舉辦的「21世紀國家人權重大迫害案件」網路票選活動，在25日公布票選結果。最後由糾纏25年的「太極門案」獲得網友最多票數，成為國家人權最重大迫害案件，另外919竹北黃媽媽遭警方逮捕法辦案件居次，第三名則是基隆男子陳青旭欠罰鍰1.8萬導致房屋遭法拍事件。

本次票選活動由臺灣財經刑法研究學會、假案平反真相調查委員會、冤案救援協會、從迫害到平反陣線、聯合國/NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等，共同舉辦「21世紀國家人權重大迫害案件」網路票選活動，自2020年12月人權月的12月6日起，於「從迫害到平反」臉書(從迫害到平反-民主與人權之路 特展 | Facebook) 公布票選活動，一直統計投票到12月24日為止。票選結果則隨即於25日召開記者會公布。

獲得最多網友票選的案件，是糾纏25年的太極門案件。本案自1997年起，由目前擔任廉政署副署長的檢察官侯寬仁，提起公訴。被告包括太極門掌門人洪石和在內的5人，起訴罪名有2：《刑法》「常業詐欺」、《稅捐稽徵法》「逃漏稅捐」。本案歷經三審，洪石和等人均無罪確定。但之後引起後續的政府追稅案件，仍未終結。

對於太極門案獲得網友青睞，「臺灣財經刑法研究學會」理事長陳志龍教授表示，台灣是否為真正的民主、自由、法治國家，其實要做一個檢討。體制裡面，是否有藏污納垢？有沒有少數官員，假藉職權，卻是霸凌、A錢、欺負人民？從憲法的角度，在於保護人民，而法律，也要在憲法授權下，即立法院要站在人權角度立法；不能淪為行政院、司法院的立法局！但實際上，立法院竟然為給國稅局稅務獎勵金、行政執行署績效獎金，讓官為錢，做出税務迫害、執行迫害案件。

此次票選第二名為9月19日發生於新竹竹北的太極門志工黃媽媽被警察盤檢並移送法辦，且被限制住居等侵害人權情事。第三名為基隆市男子陳青旭因遲未繳納1萬8千多元的交通違規罰鍰，導致市價約250萬元的3樓透天厝遭行政執行署宜蘭分署查封、法拍，最後引發民怨，行政執行署最後主動撤銷本案執行。
 

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