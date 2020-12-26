雷皓明／保險代位　車主有保險為何還要我賠

▲遇到車禍案件要談賠償時，若有牽涉到理賠，要通知保險公司一同來處理，把紛爭一次解決，以免私下和解後，又收到保險公司的代位求償。（圖／視覺中國）

在馬路上看到超跑，除了驚豔外，一般用路人的反應可能是，能閃多遠先閃多遠，假若不小心撞到車的話，賠償費可是相當可觀。而且就算你遇到霸氣車主，跟你說車子有保險不用你賠，你也別開心得太早，因為之後找上你的，可能不是車主而是保險公司！

什麼是保險代位？

依據《保險法》第53條規定，被保險人（車主）因為事故對第三人（肇事者）有賠償請求權的時候，那保險人（保險公司）可以在理賠後，「代位」行使車主對於肇事者的損害請求權。但是保險公司代位請求的數額，不能超過保險公司賠償的金額。

假設在沒有保險的情形，合理是由有過失的肇事者要賠償車主的財產損失。但此時若車主有保險，車主可以跟肇事者要，又可以請求保險理賠，那車主是不是就獲得兩份賠償了？

保險的主要目的並不在於獲利，而是為了分散風險，車主只是把車禍無法獲得賠償的風險，提前透過保險轉嫁給保險公司，因此車主獲得保險賠償後，對於肇事者的請求權會「法定移轉」給保險公司，這時就由保險公司去向最終需要負責的肇事者來求償。

不過，只有在財產保險，保險公司才會有代位權，其他如人壽保險、傷害保險等人身保險，依《保險法》的規定是沒有代位權的，因為人身是無價的，很難說因為保險公司賠受傷的車主了，受傷車主再跟肇事者要，受傷車主就實際受有「獲利」。也因此，人身保險的受傷車主在受領保險金後，仍可自己向加害人請求賠償。

私下和解不行嗎？

依據《保險法》第93條規定，保險公司可以和被保險人約定，除非保險公司無正當理由拒絕或藉故遲延，不然被保險人對第三人就其責任所為的承認、和解或賠償，保險公司未參與這個過程的話可以不受拘束，否則可能會影響保險公司後續的代位求償權。所以，若當事人有購買車禍相關保險，在談和解或談賠償時，要記得通知保險公司參與和解的過程，以免影響自己理賠的權益。

而在遇到車禍案件要談賠償時，若有牽涉到理賠，也記得要通知保險公司一同來處理，把紛爭一次解決，以免私下和解後，又收到保險公司的代位求償，或發現申請理賠有問題，這才發現事情原來還沒有結束！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。