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日本鎖國第一天！羽田機場超空蕩　入境航班資訊「一片慘綠」

▲▼日本鎖國首日，入境班機取消,羽田。（圖／路透）

▲日本鎖國政策正式上路，入境航班幾乎都被取消。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

各國相繼出現感染變種新冠病毒的案例，日本政府26日閃電宣布鎖國，自28日起至2021年1月底以前，除了特定國家外，全面禁止外國旅客入境，並要求所有從已出現變種病毒感染案例國家返國的民眾，在入境同時出示72小時內的陰性檢測證明。不過台灣則因防疫表現優秀，因此獲得日本當局豁免，商務客在有條件的情況下仍可入境，並免除14天的檢疫期。

▲▼日本鎖國，機場超空，成田機場。（圖／路透）

▲▼羽田機場在鎖國首日人煙稀少。（圖／路透）

▲▼日本鎖國，機場超空，成田機場。（圖／路透）

根據《日本放送協會》報導，雖然日本政府24日已經率先禁止來自英國與南非的旅客入境，但隨著各國陸續出現變種病毒感染案例，相關當局決定自28日起暫停來自150個國家的外籍旅客入境，期限至1月底。

從外媒所拍攝的畫面也可以看到，鎖國政策實施的第一日，成田機場與羽田機場的大廳門可羅雀，幾乎沒有旅客，而電子看板上的航班資訊也寫滿了「取消」。

▲▼ 日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本28日正式暫停外國旅客入境。（圖／達志影像／美聯社）

日本先前曾一度放寬入境政策，讓日本商務客、擁有日本在留資格的外籍商務客在符合規定的情況下返回日本時，免除14天的居家檢疫，然而隨著鎖國令生效，該項規定也將暫時停止。不過台灣、南韓、越南以及中國大陸等疫情已經獲得控制的11個國家與地區則是維持原有規定，在嚴格遵守防疫規定的前提下，開放入境。其中，短期商務客入境後可以免除14天居家檢疫期，中長期居留者則可以在完成14天檢疫後入境。

另一方面，只要是從已出現感染變種新冠病毒案例的國家入境之旅客， 皆須附上從起飛國出境前72小時的陰性檢測證明，才可入境。

對此，首相菅義偉28日表示，為了提前應對，防止變種病毒進入國內，才會宣布暫停外國旅客入境。

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