2016「霸王寒流」重演？北極冷空氣直衝東亞　彭啟明給答案

▲周三大降溫，民眾記得做好保暖工作。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波寒流將於周三報到，平地最低溫預估下探5度，至於是否可能重演2016年的「霸王寒流」？對此，天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）表示，縱使這波的強冷空氣急降溫幅度不亞於那波，但降幅很難突破霸王級寒流的紀錄。

「從北極直衝而下」，中央氣象局長鄭明典今在臉書貼出一張天氣圖說，箭頭所指區域左邊高壓、右邊低壓，所以這裡是幾乎正北風，由北極直接外流往南，這個北風將冷空氣帶往東亞，「其實台灣還真的只是被『掃到邊』。」

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彭啟明在臉書提到，寒流在周二深夜到周三凌晨間接近，由北而南快速南下，台灣的天氣在周三也是驟降，幾乎是跳水式的大降溫；如果以台北站的溫度來做指標，周二、周三清晨低溫可能還有17、18度；但周三晚上到周四清晨，低溫可能一下子降到7度，12小時內降溫超過10度，空曠地區的低溫也可能降到只有5至7度，體感溫度更接近零度。

彭啟明指出，這波低溫除了指標性的台北外，桃竹苗也會在周四清晨降到5至7度，台中到台南、花蓮附近也會降到8至10度，高雄、屏東及台東也只有10至12度，各地都會感受到強烈的寒意，提醒您要提高警覺。

▼鄭明典說，箭頭所指區域，左邊高壓、右邊低壓，所以這裡是幾乎正北風，由北極直接外流往南。（圖／翻攝鄭明典臉書）

彭啟明說，預計低溫將持續周四跨年一整天，周四一整天是這波低溫最強的時候，到周五元旦清晨間都是如此的低溫，雖預測冷空氣本身強度會稍微減弱，若考量輻射冷卻作用，尤其乾冷空氣造成雲量減少，冷高壓中心來到長江下游，風勢減小，西半部空曠地區發生輻射冷卻機會很高。

彭啟明表示，屆時自台南以北到宜蘭，甚至到花東縱谷內都可能有7至9度的低溫，輻冷明顯的地方溫度甚至還是會降到5、6度，即使南部的高屏地區溫度也可能只在10度，依然是非常寒冷。

彭啟明指出，這波的急降溫和2016年1月記憶猶新的霸王級寒流，大家很習慣拿來作比擬，基本在強度上，當時在1月下旬，基底上的溫度就較低，當冷空氣來的時候會降得更低；今年12月到目前為止，台北市都還沒有到14度以下的低溫紀錄，要破紀錄有點難，縱使這波的強冷空氣急降溫幅度不亞於那波，但降幅很難突破霸王級寒流的紀錄。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周三開始寒流影響到元旦，周三溫度明顯直線下降，一早還沒說很冷，但入夜很冷，早晚溫差有到10度；預估周四清晨是最低溫的時間，中部以北只有7、8度，南台灣和花東10至12度；北部周四冷一整天，白天高溫僅7到10度；元旦清晨因輻射冷卻作用，中南部也是滿低溫。