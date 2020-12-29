海纜觀測系統建好了！東部地震預警時間快10秒↑　海嘯快30分鐘

▲氣象局今年底建置完成「台灣東部海域地震與海嘯海纜系統」，對於東部海域地震可爭取多10秒以上的預警時間。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局今年底建置完成「台灣東部海域地震與海嘯海纜系統」，並正式納入全台地震觀測網之即時監測作業。氣象局地震中心副主任蕭乃祺指出，該系統上線後，對於在台灣東南海域所可能發生的致災性地震可爭取10秒以上的預警時間，對遠地海嘯可多爭取20至30分鐘預警時間。

台灣地處菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓區，地震活動頻仍且常造成生命財產威脅，其中規模6以上的地震有近70％發生於東部海域，且存在極大的海嘯威脅。

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蕭乃祺表示，此海纜觀測系統結合氣象局前期建置由宜蘭頭城向外延伸115公里長度之海纜，再向南延伸620公里海纜纜線於屏東枋山登陸，並新增6座即時地震海嘯觀測站，累計成為總長度735公里、沿線共設9座即時地震海嘯觀測站的海纜觀測系統。

▲氣象局說明地震測報業務新作為。（圖／翻攝氣象局直播）

海纜觀測系統對於在台灣東南海域所可能發生之致災性地震可爭取10秒以上的預警時間，對遠地海嘯可多爭取20至30分鐘之預警時間。

氣象局進一步指出，這個地震海嘯海纜觀測系統，可同時可讓大家瞭解臺灣周圍海域海洋地形與海底地質環境，尤其有助於對具有潛在引發海嘯海域之海洋環境及可能導致災害的瞭解，在地震海嘯觀測、預警等防減災因應措施的實務及科研方面均可獲致可觀的成果。

另外，也可能因此而提升國內海洋科學及水下技術能力，帶動國內相關海洋科技及產業的成長，未來亦可供其他國家參考應用，甚可轉化為對區域永續發展的貢獻。

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