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父母曾被119搶救　名醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車：她樂善好施

▲屏東縣麟洛牙診所邱廷上醫師家人樽節母親往生儀式費用，捐贈麟洛消防分隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣麟洛牙診所邱廷上醫師（右）家人樽節母親往生儀式費用，捐贈麟洛消防分隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛牙醫診所邱廷上的父親於2年多前，駕駛自小客車載母親及家人外出，自撞電線桿受困車內，麟洛消防分隊獲報及時出動救護車將人救出送醫，搶回母親馮佳代性命。邱母最近辭世後，家人樽節往生儀式費用，捐贈一台救護車及無線配套供麟洛消防分隊使用，延續她生前樂善好施精神。

▲屏東縣麟洛牙診所邱廷上醫師家人樽節母親往生儀式費用，捐贈麟洛消防分隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼捐贈麟洛消防分隊勤務車。

▲屏東縣麟洛牙診所邱廷上醫師家人樽節母親往生儀式費用，捐贈麟洛消防分隊勤務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

捐贈儀式於今（28）日上午10時在麟洛消防分隊辦理，麟洛牙醫診所邱廷上醫師代表家屬致贈，由第一大隊陳弈大隊長代表受贈，典禮中邀請警義消同仁、鄉長、議員等人參加。

麟洛鄉麟洛牙醫診所邱上廷醫師的母親馮佳代女士，平日樂善好施且熱心公益，期許子女若有能力，以實際行動回饋社會造福鄉里。

為了感謝麟洛消防分隊於2018年5月5日中午，其父親駕駛自小客車載著母親及家人外出，途經麟洛鄉中正路自撞電線桿，受困車內，分隊長汪明華獲報立即率隊2車4員於第一時間趕赴現場救人，及時將車內4人救出送醫。

身為長子的邱廷上醫師，為完成母親生前遺愛延續義行，樽節往生儀式費用，捐贈消防勤務車1輛及無線電配備1套，供麟洛消防分隊使用。

這次捐贈的消防勤務車為豐田汽車，將作為消防人員平時消防查察、水源查察及各項勤業務派遣工作，為麟洛鄉提供更高的消防救災能量；並可作為載運人員、物資，及後勤補給支援之用，於執行消防救災勤務幫助甚大，使災害搶救之後勤工作執行順遂。

大隊長陳弈表示，非常肯定及感謝麟洛牙醫的善行義舉，基於「取之於社會，用之於社會」的理念，不忘回饋鄉里慷慨解囊，捐贈消防勤務車1輛，實為鄉里的典範，也期盼這次的捐贈能發揮拋磚引玉，號召更多的民間團體、宗教團體加入善舉，為縣民的生命安全及財產盡一份心力。

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