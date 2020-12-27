女大生大腸長到心臟！便秘17天「屎像坐雲霄飛車」　醫見X光照嘆氣

▲女大生的大腸長到心臟去了。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名女大生上Dcard求救，從小便秘嚴重，照了X光，才發現「大腸長到心臟去」，不曉得該怎麼辦。沒想到，竟然意外釣出醫師回應，推測原PO可能是受到「長結腸症」的困擾。

這名女大生在Dcard上求救，她從5、6歲開始受到便秘的困擾，長大後免疫系統甚至變差，今年10月做了鋇劑攝影，才發現「大腸長到心臟去」，不曉得該怎麼辦。

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對此，一名家醫科的闕姓醫師在Dcard上回應，看見這起案例，感到相當好奇，到醫學網站搜尋類似案例，最後得出了結論，女大生可能患有「長結腸症(Dolichocolon)」。

闕姓醫師分析，長結腸症是天生的，後天的糞便、食物、腸胃功能也可能會稍微影響大腸的長度，這種疾病主要症狀是便秘、腹痛、腹脹，若從小就有這些症狀，可能要多加留意。

▼吳文傑醫師在臉書上分析案例。（圖／翻攝臉書／吳文傑醫師的健康筆記）



闕姓醫師指出，針對這些症狀，建議能實用高纖、含五穀的食物，以及多喝水、服用促進腸胃蠕動的藥物，溫和的運動、腹部按摩都有幫助，若因為大腸過長，導致腸扭結，就必須開刀，但大部分專家不建議常規進行手術治療，除非內科療法完全無用，若要開刀的話，也建議跟家人討論、與醫師取得共識，再進行手術。

對此，肝膽腸胃醫師吳文傑也在臉書回應，女大生的大腸脾臟彎曲處較高位，中間結腸又無力下垂，所以排便時相當辛苦，糞便要像坐雲霄飛車一樣，先努力抵抗地心引力，爬升到脾彎曲處，再衝下結腸。

吳文傑感到相當無奈，吐露實情，飲食衛教對這類頑固型便秘大多效果有限，國內治療大部分趨於保守，國外的藥國內也不見得有，期待這塊領域能進展快一點。

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