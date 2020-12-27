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女大生大腸長到心臟！便秘17天「屎像坐雲霄飛車」　醫見X光照嘆氣

▲▼我的大腸長到心臟去了（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女大生的大腸長到心臟去了。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名女大生上Dcard求救，從小便秘嚴重，照了X光，才發現「大腸長到心臟去」，不曉得該怎麼辦。沒想到，竟然意外釣出醫師回應，推測原PO可能是受到「長結腸症」的困擾。

這名女大生在Dcard上求救，她從5、6歲開始受到便秘的困擾，長大後免疫系統甚至變差，今年10月做了鋇劑攝影，才發現「大腸長到心臟去」，不曉得該怎麼辦。

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對此，一名家醫科的闕姓醫師Dcard上回應，看見這起案例，感到相當好奇，到醫學網站搜尋類似案例，最後得出了結論，女大生可能患有「長結腸症(Dolichocolon)」。

闕姓醫師分析，長結腸症是天生的，後天的糞便、食物、腸胃功能也可能會稍微影響大腸的長度，這種疾病主要症狀是便秘、腹痛、腹脹，若從小就有這些症狀，可能要多加留意。

▼吳文傑醫師在臉書上分析案例。（圖／翻攝臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

▲▼吳文傑醫師。（圖／翻攝臉書／吳文傑醫師的健康筆記）

闕姓醫師指出，針對這些症狀，建議能實用高纖、含五穀的食物，以及多喝水、服用促進腸胃蠕動的藥物，溫和的運動、腹部按摩都有幫助，若因為大腸過長，導致腸扭結，就必須開刀，但大部分專家不建議常規進行手術治療，除非內科療法完全無用，若要開刀的話，也建議跟家人討論、與醫師取得共識，再進行手術。

對此，肝膽腸胃醫師吳文傑也在臉書回應，女大生的大腸脾臟彎曲處較高位，中間結腸又無力下垂，所以排便時相當辛苦，糞便要像坐雲霄飛車一樣，先努力抵抗地心引力，爬升到脾彎曲處，再衝下結腸。

吳文傑感到相當無奈，吐露實情，飲食衛教對這類頑固型便秘大多效果有限，國內治療大部分趨於保守，國外的藥國內也不見得有，期待這塊領域能進展快一點。

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這是大腸在脾臟彎曲處較高位，中間橫結腸無力壟長下垂，所以糞便就像做雲霄飛車一樣要先努力抗地心引力爬升到脾彎處再衝下降結腸，當然，排便就辛苦一點，尤其，腸子也沒有推進的收縮力時更慘。 這一般若是嚴重頑固行的便秘，是看大腸直腸外科，排一些大腸...

吳文傑醫師的健康筆記發佈於 2020年12月26日 星期六
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