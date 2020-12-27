屏東女心臟劇痛猛按喇叭求助　警代駕開道急奔醫院救命

記者陳崑福／屏東報導

一位女駕駛心臟不適、在母親陪同下開車就醫，途經屏東縣新園鄉南興路與興厝路口時，她心臟突劇烈抽痛、呼吸困難，雙手痲痺無法駕駛，猛按喇叭求助，東港警分局興龍派出所警員鄭聖耀、吳卷暾二員駕駛巡邏車經過，趕緊上前詢問，基於救人第一，由鄭員上駕駛座代為駕駛，另鄭員駕駛巡邏車前導，及時將她送往安泰醫院急救，讓她們很感激。

▲屏東縣東港警分局興龍派出所警員鄭聖耀、吳卷暾二員，及時將心臟狡痛女駕駛送醫，網友按讚肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼患者到安泰醫就醫。

東港警分局興龍派出所警員鄭聖耀、吳卷暾二員，日前晚上巡邏時行經新園鄉南興路與興厝路口時，看見一台紅色小客車不斷鳴按喇叭，員警停車上前查看，該小客車女駕駛表情痛苦，全身蜷曲在座位上。

▲鄭聖耀。

經了解，女駕駛因心臟不適由母親陪同，要趕往醫院就診，然途中心臟突劇烈抽痛、呼吸困難，雙手痲痺無法駕駛，由於其母年紀大又視力不佳無法駕駛，員警見狀擔心等待119救護車前來恐耽誤就醫，立即上前代駕車輛並由巡邏車開道，一路驅車趕往東港安泰醫院，順利將女駕駛送交由急診醫護人員接續救護。

警方即時伸出援手，將她及時送醫，主動熱心為民服務精神，經網友po上網，網友紛紛按讚肯定。

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