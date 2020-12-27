40年來最冷跨年！寒流急凍一天內「暴跌10°C」　陽明山可能下雪

▲寒流急凍，若水氣跟溫度相互配合，連陽明山也有下雪可能。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣變化劇烈，氣象局指出，周三寒流來襲，日夜溫差可達10度左右，在寒風吹拂下體感溫度會較實際溫度更低，跨年至元旦清晨，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下。另外，若低溫跟水氣相互配合，氣象局也預測拉拉山、太平山可能下雪，甚至連陽明山也有降雪機率，但要碰碰運氣。

根據氣象局統計，跨年夜這天在2004年、2010年、2012年都曾碰上寒流來襲，台北測站在2004年低溫僅7.6度，創下1980年以來低溫紀錄。但今年跨年夜台北最低溫預報僅7度，有機會創下40年來最冷跨年紀錄。

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▲跨年夜當天，台北101附近體感溫度最低溫3度。（圖／ETtoday攝影中心攝）

明天持續為東北季風影響天氣，東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區雲量偏多偶爾也有飄雨機率，中南部平地大致為多雲的天氣；氣溫方面，低溫變化不大，約16至19度，不過北部及東半部因雲量偏多偶有降雨，高溫有下降趨勢，約21至23度，整天偏涼，中南部地區高溫仍可達26至28度。

周二東北季風稍減弱，氣溫舒適；東半部地區及北部山區雲量稍多偶有降雨，晚間降雨機率會較白天高一些，其他地區是多雲時晴的天氣。

周三鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫迅速下滑，越晚越冷，日夜溫差可達10度左右。氣象局示警，這種氣溫遽降容易引起人體不適，提醒大家特別留意；這天水氣也稍多，迎風面的北部及東半部雲量偏多有斷續降雨，中南部地區維持多雲時晴的天氣。

▲跨年當天，桃園大園區體感-1度。（圖／中央氣象局）

周四跨年當天至周五元旦清晨是這波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些。

▲▼跨年當天，台北信義區體感3度，新北板橋5度。（圖／中央氣象局）

氣象局進一步分析，周四雖漸轉乾但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷的狀況，尤其北部整天氣溫都在10度以下；周五水氣減少，風速稍減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能比周四更低一些，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大；降雨方面，東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴的天氣。

▲周四跨年當天至周五元旦清晨是這波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下。（圖／中央氣象局）

周六、下周日寒流減弱，但周六清晨氣溫仍相當低，台南以北及東北部地區低溫僅10至12度，高屏及花東約14、15度，周六白天起才真正有較明顯的回溫，各地高溫可達20度以上；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。

寒流來襲期間，若溫度跟水氣互相配合，氣象局預測北台灣800-1000公尺以上高山，如拉拉山、太平山有降雪機會，陽明山也不排除有下雪可能，並以周三入夜後到周四清晨機率最高。

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