親戚買泡腳機「大推2優點」！網喊佔位又麻煩　內行反曝入手關鍵

▲親戚大推泡腳機助眠又幫助血液循環。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近天氣變冷有感，尤其北台灣又濕又冷，很多人都有手腳冰冷的問題，但通常泡泡腳，下肢暖了之後，全身也會開始熱起來。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說親戚買了一台泡腳機，一直跟他推薦，大讚睡前泡能助眠，促進血液循環對身體也好，讓他不禁好奇發問「泡腳機值得買嗎？」

這位網友在文中表示，他親戚買了一台泡腳機，對方一直跟他推薦，並分享2大優點有感「1.睡前泡可以助眠」、「2.促進血液循環對身體好」，原PO於是想問問其他過來人，到底泡腳機值不值得買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有許多人表示，「不值得，建議去慢跑個30分鐘比較有效」、「你有那個毅力常泡嗎？還是最後變水桶」、「之前買用了一次就不再用，誠心推薦用大一點臉盆泡腳」、「紅色塑膠臉盆就可以了」、「還要自己加水倒水，麻煩」、「不值得，佔空間也不常用，每次用完還要擦乾收好，麻煩死了。」

不過也有網友覺得，還是要看使用者怎麼用，而且女生想消水腫，除了運動，泡腳真的很有效，「確定每天都會用的話就值得呀，我爸買一台每天晚上看電視小酌都用，就很值得」、「我家其實滿常用的」、「滿推薦的耶！泡到小腿肚中間而已，身體都會冒汗，泡一個月腳踝水腫消很多。我是直接用飲水機熱水套冷水」、「要泡到小腿肚的比較好。」