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南韓恐「封城」！新冠單日增970例確診...老翁疑染變種病毒死亡

▲▼大批南韓民眾排隊等待接受新冠篩檢。（圖／達志影像）

▲大批南韓民眾排隊等待接受新冠篩檢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情未見好轉跡象，全國各地校園、職場、醫療院所、安養院、看守所等仍依舊傳出規模不一的群聚感染，且京畿道出現自英國入境的80多歲韓籍男性旅客居家隔離時心跳停止，送醫急救後仍死亡，事後在體內驗出新冠病毒，目前尚在確認其是否為變種病毒「B.1.1.7」，結果最快明年1月初出爐。

而政府將於下午討論並公佈，是否針對首都圈或全國各地的「社交距離防疫」調升至第3階段，屆時將形同「封城」，非必要之公家機關、公共場所、宗教設施、商業設施等需全數關閉。

根據《韓聯社》報導，截至27日0時為止，南韓防疫當局今（27）日上午9時30分共通報970起病例，其中境內感染高達946例、境外移入則為24例，同時新增15起死亡病例。目前南韓共累計56872例確診、808例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增656例（首爾佔359例、京畿道佔237例、仁川佔60例）； 忠清南道新增55例；慶尚南道新增44例；釜山新增40例；慶尚北道新增32例；忠清北道新增32例；忠清北道新增24例；江原道新增23例；大邱新增21例；光州新增17例；大田新增8例；全羅北道與濟州島各新增7例；世宗新增6例；全羅南道新增5例；蔚山新增1例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾市松坡區首爾東部看守所累計520例；首爾市九老區療養院累計134例；仁川市中區食品加工業累計32例；京畿道高陽市療養院累計84例；忠清南道天安市食品商店、餐廳累計47例；忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡某醫院累計188例；江原道鐵原郡老人安置機構累計33例。

►新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」
►首批新冠疫苗運抵南韓！他們下周起施打...平民接種恐得等明年2月

南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）
禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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