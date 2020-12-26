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首批新冠疫苗運抵南韓！他們下周起施打...平民接種恐得等明年2月

▲▼美國透過聯邦快遞貨機將新冠疫苗運抵南韓，預計下周起駐韓美軍醫療人員優先施打。（圖／達志影像）

▲美國透過聯邦快遞貨機將新冠疫苗運抵南韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續失控，連日來新增病例突破千人規模以上，眼看英、美等國陸續開放民眾接種新冠疫苗，而南韓卻只能等待首批疫苗明年2月以後入境，在野黨批評政府動作慢半拍，才導致錯過黃金時機。不過，駐韓美軍卻有望獨步領先韓半島（朝鮮半島）內的民眾，優先施打新冠疫苗。

根據《韓聯社》報導，美國國防部已從田納西州曼菲斯透過聯邦快遞（FedEx Corporation）貨機FX5230寄出首批約1000多劑的莫德納新冠疫苗，並於昨（25）日中午12時54分飛抵南韓仁川國際機場，預計最快下周首先開放韓瑞福營內的布萊恩•阿爾古德陸軍社區醫院（Brian Allgood Army Community Hospital）的醫療與行政人員施打，屆時醫院內的40多名韓籍士兵有望跟著一起接種。

美國食品藥品監督管理局（FDA）已於18日緊急批准授權莫德納疫苗。

▲▼美國透過聯邦快遞貨機將新冠疫苗運抵南韓，預計下周起駐韓美軍醫療人員優先施打。（圖／達志影像）

▲首批新冠疫苗抵達南韓仁川。（圖／達志影像）

不過由於莫德納研發的新冠疫苗尚未獲得南韓政府批准承認，南韓國防部今（26）日表示，已與疾病管理廳等相關部門展開協商。

據統計，南韓26日通報1132起新增病例，目前境內共累計55902例確診、793例死亡。

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南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）
禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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