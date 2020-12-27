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新婚妻與男同事摩鐵激戰+北投泡溫泉　綠帽夫氣到全身痙攣送醫

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲薛夫知情妻子外遇後，當場氣得全身痙攣、送醫治療，事後提告獲賠40萬元。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

薛姓女子婚後僅1年就出軌，與公司謝姓男同事搞曖昧，2人不僅時常在LINE上互相告白，還多次利用午休或下班時間至附近摩鐵開房間休息，且前後總計發生5次關係。薛夫第一時間知道自己被戴綠帽時，一度氣得喘不過氣、全身痙攣，當場被送醫，事後他怒蒐證提告。桃園地院近日判決出爐。

薛女2018年5月間與夫結婚，怎料婚姻才經營1年就出問題，她2019年9月至11月間，竟與同事謝男談情說愛，除了在LINE上肉麻露骨對話外，2人還多次利用午休或下班時間至附近數間摩鐵開房間，同年11月16日更相約北投泡溫泉，前後總計發生5次性交行為。

薛夫同月24日知道老婆出軌，當場發生呼吸急促及全身痙攣的狀況，立即被緊急送醫，後來因受有極大精神壓力，崩潰之於也趕緊蒐證，並上法院向小王提告求償60萬元。

法庭上，謝男辯稱自己並沒有與人妻發生關係，一切都是薛夫自己臆測的，同時更指出，薛女婚姻早有問題，薛夫曾因吵架將住家電動門斷電，限制妻子自由；另也曾發生薛夫駕車自撞，卻怪罪薛女在副駕駛座睡著並到處宣揚，導致薛女身心受創，只能跑來向他訴苦。

謝男再稱，他會跟薛女保持聯繫是因對方表示正在「談離婚」，故他才不再避嫌，且據他所知，薛夫不斷騷擾、暴力脅迫老婆的行為，已經法院核發民事通常保護令。且他自己也是受害者，薛夫年初曾聯絡他，並恐嚇「我會直接到你公司把你從辦公室內揪出來揍到半身不遂，這樣我也爽」，致他上班時間戰戰兢兢，無法專心於公事。

桃園地院審理時認為，從薛女與謝男間的對話，可知2人互表愛意、思念、談論性行為過程的露骨煽情內容，堪信與彼此確有交往熱烈，期間發生性行為，行為顯然已逾越一般男女同事間正常相處之分際，故審結衡量雙方財力，認為小王應賠償40萬元較為適當。可上訴。

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