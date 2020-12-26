超狂人妻開機了！「無罩」帶丈夫孩子逛耶誕城...甜露蜜腿黑森林

▲越南一名人妻與丈夫、孩子逛耶誕城時，竟沒穿上胸罩。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

許多情侶檔在耶誕節出遊時，無不打扮得花枝招展，在燈光美、氣氛佳的黃金時機向對方展現最有魅力的一面，而這名來自越南的美艷人妻竟趁著逛百貨公司耶誕城時，露出傲人無暇的雙峰，且仔細看清透明薄紗內的膚色肉球，才發現竟沒穿胸罩，兩顆小珠珠向路人打招呼，如此大膽、前衛的穿著引起當地民眾熱議。

根據越南網路媒體《vietgiaitri》，該名火辣的美魔女其實是一名人妻，與丈夫膝下育有一子，當時一家三口在市中心百貨公司享受天倫之樂，還和廣場前的聖誕樹開心合影，不過當照片在社群網站釋出後，越南網友們頓時嗨翻天，黑色網紗短上衣露出潔白無瑕的腹部，而胸前兩點粉色肉珠更是羞赧地露出，「大珠小珠落玉盤」，春光隱隱乍現。

▲▼該名人妻穿著火辣三點全露，引來網友矚目。（圖／翻攝自臉書）

報導指出，其實該名火辣人妻並不是第一次如此「開放」，早在先前就曾秉持著不藏私的個性，多次在社群網站上與陌生網友分享恥度無限高的露點私密照，除了多次「無罩」露點逛街，還故意穿著短褲與熱褲大膽拍照，讓妹妹全都露。

儘管此舉引來不少網友留言抨擊，認為在民風純樸的保守越南社會，這種露點式的穿著根本就和沒穿一樣，且這種穿著出門在外會讓丈夫與孩子「顏面無光」，是教壞囡仔大小的不良示範。

▲該越南人妻平時作風大膽，拍照時露出誘人蜜腿與一片黑森林。（圖／翻攝自臉書）

報導讚賞該名人妻是為懂得「做自己」的現代女性！不過如此大膽的作風，竟然意外獲得丈夫支持，不僅表示樂意相伴，且毫不顯露出反感態度。而該名人妻也表示，她不怕任何小三前來踢館。

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