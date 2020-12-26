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社會 社會焦點 保障人權

趁妻坐月子「帶女回家激戰」　小三向友炫：我很會…正宮一聽氣炸

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲陳妻懷孕、生產至坐月子期間，老公竟在外偷吃，甚至把小三帶回家激戰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子婚後竟趁妻子懷孕、生產、坐月子期間，帶魏姓女友人至家中發生關係！陳妻知情後相當崩潰，經蒐證後不僅提出離婚之訴，同時也向魏女求償50萬元。基隆地院審結衡量雙方財力，判魏女須賠償10萬元。全案仍可上訴。

陳男與妻2017年6月中旬結婚，婚後育有1對子女，不料陳男竟在妻子懷有身孕時出軌，與友人魏女多次出遊、吃飯、互贈禮物。陳妻原先完全不知情，還沉浸在新婚的喜悅中，直到旁人告知才驚覺遭背叛，而後續經多方查證，她也陸續取得老公與魏女的親暱照片及手機通訊內容，最後一狀告上法院，除了訴請離婚外也向小三求償50萬元。

法庭上，魏女辯稱自己是2019年時認識陳男的，當時2人雖然多次相約出去，但一旁都有其他朋友同行；另也強調自己性格海派，只要是感情較好的異性都會以「寶貝」互稱、也會互道「愛你」，堅稱自己與陳男間絕無任何逾越分際的舉止。

不過基隆地院審理時發現，陳男在與妻調解時自承有與魏女多次在不同地點發生性行為，且依相關證據推斷，還是發生在老婆2次懷孕、生產及坐月子期間，當時他都會趁妻不在家之際，把魏女帶回家激戰。

而從魏女與友人的對話紀錄中也可見，她對於偷吃人夫一事毫不隱藏，當朋友訊問「你們都在那裡愛愛？」時，她竟大方回應，「開房間、我家、他店裡、車上、他家車庫、他老婆坐月子的時候，他偷偷帶我回家一次」、「陳男喜歡跟我打炮，是因為他覺得我很會」等語，甚至還直言陳妻的婚姻根本不是真愛，只是「奉子成婚」。

法官認為，魏女若知悉對方已有家室，自應謹守分際，但她與陳男的聊天中卻涉及親吻、擁抱、黏著你、愛你、寶貝等親暱詞彙，還大膽與他人描繪自己與陳男間的性事，縱使沒有發生性行為的實體證據，依社會通念來看，顯然已逾越一般男女社交行為的界限，審結衡量魏女目前任職服務業、尚有學貸要繳，判她須賠償陳妻10萬元。可上訴。

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