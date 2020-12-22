衝小王家挽回出軌妻「門外聽見愛愛聲」　他秒崩潰…怒報警抓姦

▲鄭夫原先要去小王家挽回妻子，未料竟於門外聽到2人的激戰聲，當場崩潰抓姦。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台北報導

鄭姓人妻2017年間因換工作結識了何姓男子，2人頻繁接觸後產生情愫，鄭女開始常以加班為由晚歸，實際上其實是去何男租屋處過夜。鄭夫一日前往何男租屋處欲挽回妻子時，竟在門外聽到2人的「做愛聲」，當場崩潰報警入內抓姦。台北地院審結判小王何男須賠償10萬元。全案定讞。

▲人妻鄭姓女子因業務關係與何姓男子常有接觸，日久生情下竟出軌與何男發生關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄭女2008年與夫結婚並育有2名子女，她2017年間換工作後，因業務關係開始與何男常有接觸，2人日久生情下產生情愫，鄭女遂開始以加班為由晚歸，甚至直接不回家睡覺，2019年2月至4月間，她多次被老公發現與小王在公開場所出雙入對，甚至每2、3天就會去何男位在台北市的租屋處過夜。

鄭夫痛訴，他2019年3月25日晚間發現老婆與何男一同至餐廳共進晚餐，期間男方騎機車搭載女方時，他妻子還由後方直接環抱何男腰部，絲毫不懂得避嫌；另他隔（4）月11日至何男租屋處欲挽回妻子回歸家庭時，才一到門口就聽見2人的「做愛聲響」，報警進屋後就見何男與其妻同床共枕，且該租屋處內還放有老婆的衣物、鞋子、牙刷等日常用品，顯然他們關係匪淺，有同居可能。

鄭夫得知自己遭戴綠帽後，氣得向何男求償50萬元。法庭上，何男辯稱2人沒有做出任何逾越朋友間分際的事，強調鄭女僅是工作壓力太大，所以4月10日才借用他租屋處找工作，不料隔日凌晨不小心在床上睡著；鄭女也堅稱，「我們沒有同居，我是2、3天去住1天」。

台北地院審理時認為，何男明知鄭女已為人妻還與她交往，行為足以動搖鄭姓夫妻生活的圓滿，侵害他配偶權，審結衡量雙方財力後，認為鄭夫求償50萬元尚屬過高，何男賠償10萬元較為適當。全案定讞。

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