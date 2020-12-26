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社會 社會焦點 保障人權

見愛人與妻上摩鐵！她怒公布野戰足跡…跩嗆正宮：這男人我用5年

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲邱姓男子一日與妻上摩鐵時，突收到小三沈姓女子撥電話來攤牌「婚外情」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

沈姓女子因工作業務認識了人夫邱姓男子，2人交往成為情侶後多次發生性關係。邱男今年決定斷開與沈女4年多的外遇情，沈女知情後，一氣之下竟趁邱男與妻上摩鐵時撥電話嗆聲，甚至傳訊正宮，「這男人我用5年了…這5年都讓妳用我用剩下的」等語。邱妻聽完當場傻眼，怒蒐證提告。桃園地院審結判沈女須賠償40萬元。可上訴。

邱男與妻原本在同間上市公司上班，不料邱妻跳槽後，邱男便與公司工程底下的包商人員沈女搞曖昧，2人於2015年底開始發展外遇關係，期間沈女都稱邱男「老公」，而邱男為了掩飾偷吃，也將手機內小三的暱稱改為「阿拉丁神燈」。

邱男今年開始漸漸疏遠沈女，想斷開與她長達5年感情。沈女發現自己遭冷落後，6月初氣得趁邱男與妻上摩鐵時，直接打電話攤牌，事後更傳訊嗆聲正宮，「我跟他雖然幾次吵要分手，但還是在一起5年。我們個性一樣喜歡追求刺激，公園、路邊、家裡床上、車上，數不清的汽車旅館，甚至連他開車，所到之處隨時隨地都是我們恩愛的場所。」接著更直言，「我們五年的感情不高調……這男人我用5年了。這5年都讓妳用我用剩下的，妳要繼續用就好好的使用」等語。邱妻聽完瞬間崩潰，開始蒐證老公外遇的錄音及與沈女的LINE對話紀錄，上法院提告求償100萬元。

法庭上沈女坦言，最初不知邱男已婚，是對方百般追求、呵護關心，她才答應交往，且2人中間數次差點分手時，邱男一再挽回，還向她保證，與妻婚姻出問題並不是因為她的出現，要她不用內疚。最後沈女強調，就算她這些年工作並不穩定，仍常常拿錢給邱男，自己才是這段感情中最大的受害者。

桃園地院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現邱男與沈女常互相示愛告白，又女方自承有與邱男發生關係，法官認為她行為顯然已逾越一般朋友間的關係，侵害邱妻配偶權屬實，審結衡量雙方財力，判沈女須賠償正宮40萬元。可上訴。

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