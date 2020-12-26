活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇霸氣護海軍：我來買單！

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄一家活蝦餐廳賴姓老闆日前出面指控，海軍臨時取消訂位，讓的餐廳無故損失8萬元的食材費，引發社會輿論。對此，海軍出面回應是因為防疫關係取消聚餐活動，而桃園市議員王浩宇批評賴老闆的指控相當不合理，也要求老闆提供進貨相關單據，要幫海軍買單，不要再藉此炒新聞。

賴老闆指出，海軍某單位11月初訂了16桌菜，每桌6千元、十菜一湯，已付8千元的訂金，怎料本土病例爆發，一行人說取消就取消，「雞都殺了，都剁好了，像這個魚，我們這個魚也都已經殺了，而且我們都挑最大的給他們，一隻都一公斤。」餐廳估計損失約為8萬元。

不過，王浩宇26日透過臉書質疑，海軍訂餐16桌，每桌6千元，總共9萬6千元的餐費，成本要8萬元？餐飲的利潤那麼低根本無法經營，是騙大家沒做過生意是嗎？更何況，已經沒收8千元訂金，所以食材成本竟然要8萬8千元？明明離用餐還有快兩天，都沒有食材是還沒下鍋可退貨的嗎？ 一桌只賺5百元？

王浩宇認為，賴老闆的指控不合理，並替海軍緩頰，若餐廳真的還有損失，請不要再為難因為防疫而取消訂餐的海軍，只要提出相關帳目進出或發票證明，「我來幫海軍買單」，不然就不要一直炒新聞。

針對無故取消訂餐的狀況，海軍保修指揮部26日表示，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消；後來因考量疫情狀況，取消單位餐敘，8千元訂金則依約定由廠商沒收。

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