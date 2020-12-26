指揮中心初步共識：機組員居檢加嚴「7天+出關採檢」陰性才可外出

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

染疫紐籍機師（案765）不但引起航空器群聚事件傳染2名機師同事，還進一步造成1名女性染疫成本土病例，指揮中心要求檢視機組員防疫措施，今日與民航局、航空公司開會已經有初步共識，加嚴檢疫規定把檢疫天數延長為7天，且檢疫結束要進入社區必須進行採檢。

在疫情衝擊下，國籍航空機組員考量營運、工作型態，民航局今年6月7日修正《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，檢疫天數可從14天縮短為3至5天，期間比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。不過紐籍機師事件之後，外界認為相關檢疫仍可能出現破口，指揮中心要求民航局及航空公司本週內研議如何強化現有航空檢疫措施。

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指揮中心昨收取報告，今日進一步召開會議討論，發言人莊人祥會後受訪表示，初步共識將檢疫期間延長至7天，若結束檢疫進入社區，必須先進行採檢，陰性才可解禁。

至於機組員入境後僅有檢疫沒有進入社區，後續可安排勤務，不用強制檢疫達到7天，莊人祥說，目前都是初步共識，更多決議和施行細節，要等會議記錄做出來和交由指揮官陳時中拍板定案後，再對外公布。