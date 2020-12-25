活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了

▲前一晚才接到取消電話，老闆直呼「我傻眼了！」（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一間活蝦餐廳1個月前接獲海軍某單位電話，預定25日晚上席開16桌慶祝年終，不料近日爆發本土病例，國軍高層疑似下令禁止聚餐，導致老闆好不容易魚都殺好、料也備好，食材花了近8萬元，卻在前一天接到取消電話，讓他當場傻眼。

賴老闆表示，昨天（24日）晚上差不多6點多接到對方電話，打來說「很抱歉，我們餐敘要取消」，「我聽完傻眼了，我說蛤，本來景氣不好，生意已經很差了，好不容易準備這16桌，看能不能小賺一點，哪知道把你給取消！」

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▲老闆說，魚都殺了，讓他不知道該怎麼辦。（圖／東森新聞，下同）

賴老闆指出，海軍某單位11月初訂了16桌菜，每桌6000元、十菜一湯，已付8000元的訂金，怎料本土病例爆發，一行人說取消就取消，「雞都殺了，都剁好了，像這個魚，我們這個魚也都已經殺了，而且我們都挑最大的給他們，一隻都一公斤。」

賴老闆說，現在只能每桌6折賣，多少補貼一點成本，「要回本實在很難啦，連國稅局都說你們是不是漏開發票，怎麼最近開的發票這麼少，因為我們真的是剩下差不多三成的生意…」。

消息曝光後，許多老客戶下單力挺，幸運用6折價格吃到海鮮大餐。不過，根據《東森新聞》報導，海軍接到電話時僅說「要請示上級」，至今尚未正式回應。