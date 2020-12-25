　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了

▲▼活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了。（圖／東森新聞）

▲前一晚才接到取消電話，老闆直呼「我傻眼了！」（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一間活蝦餐廳1個月前接獲海軍某單位電話，預定25日晚上席開16桌慶祝年終，不料近日爆發本土病例，國軍高層疑似下令禁止聚餐，導致老闆好不容易魚都殺好、料也備好，食材花了近8萬元，卻在前一天接到取消電話，讓他當場傻眼。

賴老闆表示，昨天（24日）晚上差不多6點多接到對方電話，打來說「很抱歉，我們餐敘要取消」，「我聽完傻眼了，我說蛤，本來景氣不好，生意已經很差了，好不容易準備這16桌，看能不能小賺一點，哪知道把你給取消！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了。（圖／東森新聞）

▲老闆說，魚都殺了，讓他不知道該怎麼辦。（圖／東森新聞，下同）

賴老闆指出，海軍某單位11月初訂了16桌菜，每桌6000元、十菜一湯，已付8000元的訂金，怎料本土病例爆發，一行人說取消就取消，「雞都殺了，都剁好了，像這個魚，我們這個魚也都已經殺了，而且我們都挑最大的給他們，一隻都一公斤。」

賴老闆說，現在只能每桌6折賣，多少補貼一點成本，「要回本實在很難啦，連國稅局都說你們是不是漏開發票，怎麼最近開的發票這麼少，因為我們真的是剩下差不多三成的生意…」。

消息曝光後，許多老客戶下單力挺，幸運用6折價格吃到海鮮大餐。不過，根據《東森新聞》報導，海軍接到電話時僅說「要請示上級」，至今尚未正式回應。

▲▼活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了。（圖／東森新聞）

ET快訊
彈道無限高！中科院試射「台版薩德」　一聲巨響台東居民驚呆
蛋蛋涼整天！　他脫褲解放驚覺「好大一個洞」
「暗黑郭雪芙」閃電復出！　解浴衣甜喊2字激撩
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了

萊豬衝擊！店家喊「用台豬要漲價」遭轟　老闆出面回應了

垃圾也逼真呈現！模型迷必看山田卓司、鄭鴻展「微縮人生特展」

高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬　網敲碗：別改名

長榮馬國女大生命案懲處出爐！校長李泳龍主動請辭

本土病例效應！公布案771隔天「通報採檢量暴增1倍」

獨／交往3天就分手！西門町蘿莉塔「怒爆男友黑幕」：玩多人運動

機長成防疫破口！林佳龍喊「修正航空檢疫規範」：跟陳時中有共識

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

高中生保齡球12次全倒出現火雞　曲球神技+完美姿勢飆出滿分300

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜「前夕取消」　老闆傻眼：魚都殺了

萊豬衝擊！店家喊「用台豬要漲價」遭轟　老闆出面回應了

垃圾也逼真呈現！模型迷必看山田卓司、鄭鴻展「微縮人生特展」

高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬　網敲碗：別改名

長榮馬國女大生命案懲處出爐！校長李泳龍主動請辭

本土病例效應！公布案771隔天「通報採檢量暴增1倍」

獨／交往3天就分手！西門町蘿莉塔「怒爆男友黑幕」：玩多人運動

機長成防疫破口！林佳龍喊「修正航空檢疫規範」：跟陳時中有共識

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜　贈警局同仁限量版「耶誕口罩」

維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

割稻體驗、聖誕夜總會系列活動　大有梯田生態公園12/26登場

彈道無限高！聖誕夜試射「台版薩德」　一聲巨響台東居民驚呆

元旦連假省道行車小叮嚀　開車族多利用替代路線

新北行動治理緊盯民生基礎建設　解決案件逾8成

新生兒變形耳早就醫！掌握黃金治療期　矯正器還給小兒美耳型

露出頭了！2消防哥停路邊為她接生　彰消：聖誕節最棒的禮物　

「手機剩幾%才充電？」韓網超夯心理測驗　看出你的愛情觀和性格

南紡購物中心A2館試營運首日　湧現粉絲登門朝聖

生活熱門新聞

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

更多熱門

相關新聞

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例

南韓新冠肺炎（COVID-19）進入第3波全國性流行潮後，單日確診數維持在千人規模上下，全國各地的傳出規模不一的群聚感染，尤其是療養院、安養院、醫院等高風險設施內的群聚感染規模為最，尤其冬季是利於病毒繁衍的季節，此波疫情可能無法短時間內趨緩，而位於忠清南道論山市的陸軍訓練基地、京畿道平澤市駐韓美軍基地又爆發群聚感染。

高檔火鍋店訂餐「你們先做」卻放鳥！店員哭了

高檔火鍋店訂餐「你們先做」卻放鳥！店員哭了

染疫高風險場域曝光！餐廳、KTV、健身房都上榜

染疫高風險場域曝光！餐廳、KTV、健身房都上榜

只隔離5天！新加坡短期商務人士無罩上班

只隔離5天！新加坡短期商務人士無罩上班

豪擲「15萬元小費」給餐廳員工過聖誕

豪擲「15萬元小費」給餐廳員工過聖誕

關鍵字：

海軍棄單餐廳年終

讀者迴響

熱門新聞

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

高中生保齡球12次全倒出現火雞　曲球神技+完美姿勢飆出滿分300

高中生保齡球12次全倒出現火雞　曲球神技+完美姿勢飆出滿分300

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面