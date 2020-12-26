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女移工「牙痛看診」！台女陪同掛號…醫一看當場報警

▲▼醫師一看當場報警。（圖／《東森新聞》）

▲外籍移工（藍色外套）在台籍女子（白色外套）的陪同下看診，醫師一看報警。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名外籍移工日前到診所看診，沒想到見到醫師時，嚇得奪門而出，而醫師一見到看護，第一直覺也是報警處理，實際經過調查，才知道原來該名外籍移工是落跑看護，先前的雇主正是診所的醫師，離奇的劇情讓人傻眼。

彰化一名董姓醫師在當地開設診所，這個月初有一組病患上門掛號，其中一人是台籍女子，另一人則是外籍移工。等到準備看診時，董姓醫師仔細一看，覺得移工十分眼熟，立刻拿出電話報警，對方發現這個舉動，當場奪門而出。

原來，董姓醫師為了照顧年邁的母親，請了外籍看護回家，沒想到該名外籍看護只做了3個月，偷了家裡的財物，搬走2、3箱東西，連杯子都不放過，接著就消失無蹤。

▼醫師出現解釋，該名移工是他聘請來照顧母親的，但只做了3個月就落跑，還偷走家裡的東西。（圖／《東森新聞》）

▲▼醫師一看當場報警。（圖／《東森新聞》）

董姓醫師感到十分生氣，當下報警處理，但警方經過找尋，依然找不到這名看護。沒想到冤家路窄，該名移工因為牙齦發炎，前往診所看診，與前雇主碰個正著。

董姓醫師指出，移工一進診間時，他立刻就認了出來，但對方沒有發現他是誰，是後來打電話報警，對方察覺到，才又落跑，「真的是很…莫名其妙，哈哈，竟然會跑來看我的門診。」

目前移工已經逃逸，但警方根據監視器畫面，鎖定移工同伴的機車車牌，準備以車追人，詳情仍在進一步調查當中。

►戴口罩也不怕不脫妝

▼醫師看見女移工，當場報警處理。（圖／《東森新聞》）

▲▼醫師一看當場報警。（圖／《東森新聞》）

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