蘇貞昌猛批徐巧芯　朱立倫：「先處理英國航班」別急者打對手

▲台北市議員徐巧芯受訪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌多次批評台北市議員徐巧芯公布紐籍機師足跡，是恣意妄為、放假消息引起恐慌的行為。對此，前新北市長朱立倫26日表示，政府先處理英國變種病毒入境疑慮，保護國人優先，別急者打對手。

朱立倫說，對民眾來說，現在資訊混亂、信心不足，最為一位地方民代，反映民意沒有錯做，不必用嚴厲態度雙標面對。眼前最大的壓力是英國變種病株，英國航班返台影響甚巨，包括日、韓、菲律賓等周篇國家都已做出最高警覺，甚至禁止英國航班入境，反倒台灣仍在雙標，不要只想打對手，應該以保護國人為優先。

徐巧芯日前在自己臉書公布紐籍機師進階版足跡圖，點出指揮中心疑刻意隱瞞染疫機師曾赴台日交流協會、莫凡彼餐廳。事後，台日交流協會與莫凡彼餐廳都證實，也已進行全面消毒。對此，蘇貞昌批評徐巧芯散播假消息非常惡劣，「一個人恣意妄為可能開心，但實際卻亂了全國防疫，引起不必要的恐慌」，兩人因此槓上。

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