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29萬人重複繳停車費！2100萬放北市府5年　竟有人多付4.3萬

▲ 新北公有停車場紓困振興 交通局長鍾鳴時：減收權利金最高達35%。（圖／新北市交通局提供）

▲北市停車費溢繳金額高達2100萬。（示意圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

台北市政府停管處統計，至10月份共有29萬件停車單重複繳費，尚未退給民眾的累計金額竟高達2100萬元，在北市府放了5年，其中一名外縣市車主竟多繳了將近4.3萬元，已被列入第一批郵件通知名單內。停管處分析，溢繳來源主要是超商繳款的車主。

至於導致溢繳主因，停管處收費管理股股長許捷翔表示，是因為繳費管道多元，民眾可能用超商ibon繳款，又拿停車單重複繳費，或家人代繳導致重複繳納。若透過銀行自動繳款者，停管處內部系統會發現重複扣款，將自動退回，因此，溢繳來源主要是超商繳款的車主。

因多數民眾沒發現自己重複繳納停車費，造成這2100萬元在停管處放了5年之久。對此，許捷翔指出，停管處近日推出以郵件方式通知車主，寄到車主戶籍地，車主方可持通知單至停管處辦理退款，或是採郵寄方式將匯款帳號寄回，申請匯款退費。

由於郵寄成本每封約10元，若考量成本，溢繳金額在20元以下者不予通知，建議車主至北市停管處官網查詢，可直接到直營停車場或停管處櫃檯辦理退費。

許捷翔表示，2014年至今年6月，共收到民眾在超商重複繳納停車費87萬筆、總金額高達4千餘萬元，至今年10月退回1900萬元，目前仍有29萬件未退。

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