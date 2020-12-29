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外館沒有防疫SOP？　外交部：各國疫情不同可彈性應變

▲▼外交部例行記者會，外交部發言人歐江安、台日關係協會秘書長郭仲熙。（圖／記者陳家祥攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續在國際延燒，我國外交部駐外館處累積至今已有10處、21人確診。國民黨立委呂玉玲接獲駐外館處外交官向陳情，指外交部沒有外館防疫的SOP，防疫全憑館長或是人事同仁一己之見。對此，外交部回應，由於各國政府防疫規範不同，因此採「因地制宜」的彈性應變，以便應付不同的需求。

外交部發言人歐江安表示，外交部自3月起已多次發電駐外館處，注意駐地疫情發展，做好防疫應變措施，隨時檢視及補強緊急應變計畫。外交部也授權駐外館處，只要確保指揮體系及通訊的順暢與安全，維持核心館務運作及整體戰力不變，能視情採取遠距／居家辦公、分組分流，一旦有確診即採分組隔離、落實代理制度。

由於世界各國疫情不一，各政府的防疫規範措施也不同，無法以單一的SOP進行防疫，歐江安說，因此外交部授權駐外館處可採取「因地制宜」的彈性應變，在確保資訊安全前提下，視疫情發展採取分流、異地或居家辦公，以便更快速及有效因應各外館的不同需求。

另外，陳情函還指出，現今返國需隔離14天，請假天數勢必延長，待在國內的時間延長等於變相扣薪。歐江安說，依「駐外人員薪給給付計算作業要點」第3點至第5點規定，駐外人員因公務或其他事由必須返國處理，返國超過1個月者，「自滿1個月的次日起，改支領國內薪」，因此依法應支給國內薪資，並無陳情人所稱的「扣薪」情形。

歐江安指出，行政院考量駐外人員因為公務必需到國外工作，為符合國外的生活需要，給予高於國內公務人員的待遇標準。然而駐外人員在請假返台期間，已經離開駐地，因此生活費用應該與國內公務人員無異。

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