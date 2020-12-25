蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

▲家樂福實現非籠飼雞蛋承諾，推出「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，協助推動改善經濟動物處境。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「有快樂的雞，才有好的雞蛋！」家樂福自2018年推動食物轉型計畫，其中「非籠飼雞蛋」經過2年不斷的努力，一步步完成當時設定的目標，並在即日起推出「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，不僅讓非籠飼雞蛋承諾再向前邁進一步，同時更以最高標準的放牧方式飼養，同時每賣出1盒，就捐1元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會，投入改善經濟動物處境。

家樂福表示，期許以通路力量，響應聯合國SDGs中的「負責任的消費與生產」目標，不斷的在各界進行倡議。而2018年第一項承諾就是賣場設立「非籠飼雞蛋專區」，後續更推出自製熟食商品、茶葉蛋都改用非籠飼雞蛋；而2019年更跨國攜手友善雞蛋聯盟、日本京都宇治市代言人茶茶小王子，推出台灣首支使用非籠飼雞蛋為原料的蛋捲，並在11月推出自有品牌非籠飼雞蛋，要給顧客更健康安心又可負擔的起的選擇。

▲家樂福自製熟食商品、茶葉蛋，也都改用非籠飼雞蛋。（圖／記者林育綾攝）



過去2年家樂福傾力推動非籠飼雞蛋，不僅增加非籠飼雞蛋品項及牌面，在賣場更舉辦許多食育講堂，讓消費者更知道產地到餐桌上的過程，也了解非籠飼雞蛋的重要性，並擴大社會連結，與不同的合作夥伴共同努力。

從Impact Hub Taipei台北NPO聚落開設影響力概念店，先和點點善、TED Taipei共同以情境體驗式的策展和民眾互動，也影響十鼓文創園區使用非籠飼雞蛋作為古早味蛋原料，並且長期投入泰雅小米保種與文化復育的小米方舟團隊共同研發「鬍子國王」新商品，號稱「蛋捲界LV」，也是選用非籠飼雞蛋。

▲號稱「蛋捲界LV」的鬍子國王，也是選用非籠飼雞蛋。（圖／家樂福提供）

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福不斷思考如何發揮企業社會責任及永續議題，透過跨域攜手合作也希望用行動告訴消費者，「落實食物轉型，家樂福是認真的！」同時希望每一個生命都值得最好的，不論是消費者還是產蛋母雞，我們可以透過消費力量，讓人與動物、環境都更好。

▲每賣出1盒，就捐1元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會。（圖／家樂福提供）



透過「非籠飼雞蛋」的推廣，成為一個平台，串起利害關係人，讓非營利組織、生產者、供應鏈夥伴、政府部門、學術單位等，能互相了解彼此，進一步攜手合作，讓更多消費者對於經濟動物的動物福利意識提高，同時家樂福持續增加非籠飼雞蛋的品項數，從最一開始2018年的3支非籠飼雞蛋到目前已經有24支商品，2018年原先的非籠飼雞蛋市占率從4%至今提升到22%以上，越來越多的同業加入推廣非籠飼雞蛋的行列。

這2年更與台灣動物社會研究會攜手，除了推動友善雞蛋聯盟標章、倡議宣導來翻轉民眾對雞蛋的認知，從非籠飼雞蛋專區、熟食、禮盒並延伸到加工食品，就是希望讓民眾能方便購買到善待母雞的雞蛋，打破過去雞蛋生產來源的不透明。

▲家樂福實現非籠飼雞蛋承諾，推出「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，協助推動改善經濟動物處境。（圖／記者林育綾攝）



此次家樂福與友善雞蛋聯盟成員的御品園牧場合作，推出家樂福嚴選非籠飼放牧蛋，要以通路力量來翻轉消費市場，同時也朝2025年目標繼續邁進，要讓台灣成為亞洲第一個非籠飼雞蛋的市場。

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