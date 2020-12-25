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三重+9屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去…騷擾短裙女客人

▲▼蘆洲+9屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去…騷擾女客人。（圖／翻攝Dcard）

▲屁孩在家樂福內騎車亂逛，還戳破商品包裝。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前才有5名高雄屁孩在家樂福內小便、抽菸，沒想到新北市三重也出現幾名屁孩大鬧家樂福賣場，除了破壞商品包裝之外，還騷擾女顧客並拆開飲料偷喝再放回，種種行為都由朋友拍下PO上IG的限時動態炫耀，讓網友看完直呼傻眼。

有網友在網路論壇Dcard以「為什麼最近家樂福屁孩這麼多？」為題發文，表示日前看到高雄屁孩的事情就覺得很瞎，沒想到今天竟又看到有人大鬧家樂福，「最後直接拿飲料起來喝再放回去== 屁孩到底腦袋裝什麼？」

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▲▼蘆洲+9屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去…騷擾女客人。（圖／翻攝Dcard）

▲▼屁孩騷擾女客人後，將架上的飲料拿起來偷喝再放回。（圖／翻攝Dcard）

▲▼蘆洲+9屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去…騷擾女客人。（圖／翻攝Dcard）

該影片一共分為5段，該名+9屁孩在家樂福內騎著腳踏車亂晃，並到販售糖果的地方胡亂更改擺設，造成工作人員困擾，接著將水果的外包裝戳破，並搭訕女顧客。最誇張的是將飲料直接打開喝完，再放回架上的深處，而屁孩的朋友則全程錄影大笑，沒有要阻止的意思。

網友看完紛紛留言，「猴子真多，家樂福吉起來」、「複製人是吧，都長一模模一樣樣欸」、「好噁心，喝完又放回去整個防疫漏洞，又違法，快點傳去給家樂福看」、「社會底層的猴子」、「後面那個喝飲料我不行欸，這樣是偷竊了吧 嘔嘔嘔嘔想到會喝到別人的口水就雞皮疙瘩」。

對此，有網友私訊位在三重的受害店家「家樂福蘆洲店」，業者回應「已全面檢查沖泡飲料是否有被拆封，疑似拆封的已全面下架。」

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