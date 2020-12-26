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英女王發表耶誕節演說：你並不孤單　疫情讓我們更靠近

▲▼英國女王伊莉莎白二世發表耶誕也說。（圖／路透）

▲英國女王發表耶誕演說，是王室行之已久的傳統。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦25日專電

94歲的英國女王伊麗莎白二世今天發表耶誕節演說，對每個無法和親友一同過節的人傳達溫暖訊息，告訴他們「你並不孤單」。

2020年的英國耶誕節籠罩在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情下，倫敦及英格蘭諸多地區提升至第4級疫情警報，無法和親友相會。

女王的耶誕演說按慣例每年12月25日下午3時透過電視轉播。女王今年身著一套紫色套裝，坐在相較於往年稍為樸素的書桌前發表演說，背後有耶誕燈飾閃爍。

女王在演說中表示，今年許多人失去摯愛，思念親友卻必須保持距離。許多人在耶誕節只想要一個簡單的擁抱或握手。不過，「即使在最黑暗的夜晚，依舊會迎來希望的曙光。」即使疫情帶來困境，「卻也讓我們更靠近。」

女王在演說中表揚在疫情中努力工作的醫護人員，以及挑戰在自家後花園走100遍、替醫護人員募款的英國二戰老兵摩爾（Tom Moore）等，讚揚人性光輝的一面。

女王和許多大眾一樣，今年也無法和家人一起過節。

英國廣播公司（BBC）報導，女王和99歲丈夫菲立普親王今年沒有照慣例到山均漢姆堡（Sandringham）過節，而是留在溫莎城堡。這是女王夫婦自1980年代中期以來，首次沒有在山均漢姆堡過耶誕節。

王室成員今年也無法一同做禮拜，據知女王將參加私人儀式，避開人潮。

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